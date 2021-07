Cina, Il primo treno maglev ad alta velocità da 600 km/h

Reading Time: 2 minutes read

Il primo sistema di trasporto maglev ad alta velocità al mondo che funziona a una velocità di 600 chilometri all’ora è il veicolo terrestre più veloce finora disponibile; il sistema, sviluppato autonomamente dalla Cina, è un risultato scientifico e tecnologico all’avanguardia nel campo del transito ferroviario nel mondo, ha affermato la China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Qingdao Sifang Co. , LTD., una base di industrializzazione per la produzione di treni ad alta velocità in Cina.

La foto scattata il 23 maggio 2019 mostra il primo prototipo cinese di test del treno maglev ad alta velocità a Qingdao, nella provincia orientale dello Shandong.

La Cina ha lanciato dalla linea di produzione un prototipo di treno a levitazione magnetica con una velocità massima progettata di 600 km all’ora nella città orientale di Qingdao.

Il treno ad alta velocità Maglev sarà sospeso, guidato e guidato senza contatto tra il treno e il binario per mezzo della forza elettromagnetica, con la sua resistenza proveniente solo dall’aria, ha affermato Liang Jianying, vicedirettore generale e capo ingegnere di CRRC Sifang.

Il treno maglev è il mezzo di trasporto più veloce nel raggio di 1.500 km in termini di tempo di percorrenza effettivo. Un viaggio da Pechino a Shanghai dura circa 2 ore in aereo, 5,5 ore in treno ad alta velocità e saranno solo circa 2,5 ore in treno ad alta velocità maglev, prendendo in considerazione il tempo di preparazione del viaggio.

Il sistema di trasporto maglev a 600 km/h aiuterà anche a consolidare la posizione di leader della Cina nella tecnologia ferroviaria ad alta velocità, ha affermato Lu, aggiungendo che la Cina, insieme a Germania, Giappone, Regno Unito, Canada e Stati Uniti, sono i principali paesi coinvolti nello sviluppo dei treni Maglev.

Sebbene il prototipo del treno Maglev stia per uscire dalla linea di produzione, in Cina non esiste ancora una linea di binario per il treno Maglev ad alta velocità da 600 km/h. Ma alcune città stanno progettando di costruire linee Maglev ad alta velocità e sono entrate nella fase di ricerca e dimostrazione, tra cui la Shanghai-Hangzhou Maglev Line e la Chengdu-Chongqing Maglev Line.