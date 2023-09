Sistemi circolari che utilizzano gli scarti alimentari nella moda

Reading Time: 1 minute read

La moda sostenibile è ormai una necessità ed è una delle sfide più grandi del nostro tempo. Sono necessari nuovi materiali innovativi con un impatto rigenerativo per trasformare l’industria tessile e proteggere il pianeta, le persone e gli .

La moda sostenibile Richiede nuove tecnologie, innovazioni e sviluppi infrastrutturali. Uno di questi utilizza gli scarti alimentari per creare fibre ecologiche per i tessili.

Un’azienda sta lavorando sulla dei materiali, in particolare sullo sviluppo di tecnologie innovative circolari e rigenerative.

Quest’azienda sta sviluppando un modo per trasformare i rifiuti in fibre, filati e tessuti pregiati per l’industria della moda.

Si tratta di un’iniziativa apprezzata che andrà a beneficio dell’industria globale dell’abbigliamento e delle calzature perché andrà a ridurre la produzione di rifiuti tessili che finiranno nelle discariche aiutando l’ambiente. Ma dobbiamo fare ancora di più per diminuire l’enorme quantità di inquinamento e di rifiuti che già esiste.

Il fast fashion con sovrapproduzione e consumo eccessivo di abbigliamento usa e getta a buon mercato è responsabile di tonnellate di rifiuti tessili, inquinamento del suolo, dell’aria, dell’acqua e delle emissioni di gas serra .

L’industria globale del tessile e dell’abbigliamento è uno dei maggiori inquinatori a livello globale. I materiali sintetici come il poliestere, il nylon o l’acrilico sono fonti molto dannose di microfibre di , gas tossici e sostanze chimiche che distruggono gli ecosistemi, mettono in pericolo la vita degli animali e la salute umana.

L’impatto zero è solo una pietra miliare sulla strada, ma siamo a un punto in cui dobbiamo sistemare le cose, perché i rifiuti si stanno accumulando nelle discariche a un ritmo allarmante.

