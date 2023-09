Reading Time: 1 minute read

Il maglione di lady Diana è stato venduto nell’ambito dell’apertura dell’asta di Sotheby’s Fashion Icons a New York, dove è stata condivisa “una selezione molto selezionata” di capi di abbigliamento delle persone e dei designer “più influenti” e di momenti culturali della storia.

Per vendere l’iconico capo del marchio Warm & Wonderful sono state necessarie 44 offerte in totale. Il prezzo stimato era di 88mila dollari ed è stato venduto in un’asta iniziata il 31 agosto.

Quasi tutte le offerte sono state fatte negli ultimi 15 minuti, quindi da 190.000 dollari USA si è rapidamente saliti a 1.100.000 dollari USA.

Diana indossò il maglione nel giugno del 1981, mentre assisteva alla partita di polo del principe Carlo. Da allora venne chiamata “Pecora Nera”, perché aveva davanti una pecora nera, circondata da altre bianche.

