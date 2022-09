Reading Time: 1 minute read

L’industria navale cinese ha intrapreso il processo di risparmio energetico e riduzione delle emissioni, quindi le vele dei rotori sono più competitive nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rendere le spedizioni più rispettose dell’ambiente.

La vela del rotore è una grande vela meccanica cilindrica. Quando la nave naviga su una rotta specifica con vento laterale a lungo termine, utilizza l’energia eolica come potenza aggiuntiva per ridurre il consumo di carburante, che non solo può soddisfare i requisiti delle normative sulla protezione ambientale, ma anche aiutare l’industria navale a ridurre le emissioni di inquinanti per completare l’obiettivo di decarbonizzazione.

Zhongfu Lianzhong ha un’attrezzatura completa per la tecnologia di avvolgimento dei filamenti e ha oltre 30 anni di esperienza nella produzione di serbatoi rinforzati con fibre di vetro. Ha fornito un gran numero di prodotti per i clienti nei settori petrolchimico, elettrico, protezione ambientale, ecc. La società ha oltre 30 linee di produzione di serbatoi FRP, condotte FRP, condotte di sabbia FRP, serbatoi di stoccaggio FRP, grandi contenitori FRP, ecc.

Con forti capacità tecniche e una ricca esperienza nella progettazione e produzione di materiali compositi, Zhongfu Lianzhong si è distinto dalle società di offerte nazionali ed estere e ha firmato contratti con i clienti.

Durante il periodo di cooperazione, il team del progetto Zhongfu Lianzhong e il team del progetto del cliente hanno discusso, rivisto e migliorato una versione dopo l’altra del piano, test di produzione organizzati per molte volte, ha riassunto i dati sul prodotto effettivi ed efficaci, e gettò solide basi per il lancio della vela del rotore.

Secondo ricerche e dati, l’applicazione di questa tecnologia può risparmiare dal 5% al 30% di carburante e aiutare a risparmiare energia e ridurre le emissioni senza ridurre la velocità della nave.

