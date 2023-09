Reading Time: 2 minutes read

Uno studio effettuato su scala europea dimostra che il glifosato è utilizzato al 90% nel mondo agricolo, ma lo utilizzeremo anche, ad esempio, per diserbare le carreggiate, il ferro o in altri usi” .

Il glifosato è l’erbicida più utilizzato in . Rappresenta un terzo degli erbicidi.

In Belgio viene usato per circa l’8% delle colture, in Francia del 30%.

Gli studi sulle conseguenze del glifosato non sono unanimi. Alcuni sottolineano il suo impatto dannoso sulla salute e sulla biodiversità, mentre altri valutano invece di autorizzarlo.

A chi credere?

La prima cosa di cui possiamo stupirci è che sia passato così tanto tempo , dal momento in cui abbiamo sviluppato una sostanza come il glifosato al momento in cui ci siamo interrogati sul pericolo che può rappresentare.

Gli studi risalgono a circa dieci anni fa mentre il glifosato risale a 50 anni fa. Ciò riflette quindi un problema nel modo in cui oggi valutiamo le sostanze chimiche e soprattutto gli erbicidi.

Il glifosato potrebbe avere un effetto cancerogeno?

Più recentemente, ricercatori negli Stati Uniti hanno dimostrato che il glifosato potrebbe essere collegato a malattie nervose come l’Alzheimer e il Parkinson.

La cosa interessante è che quest’ultimo studio viene fatto sull’intera popolazione americana.

Ciò dimostra quindi che può comportare un pericolo per gli agricoltori, cosa che si sospettava da tempo, ma soprattutto dimostrerebbe che esiste un pericolo anche per tutta la popolazione.

Quando si parla di biodiversità, il problema con il glifosato è che è un erbicida totale, il che significa che uccide tutto. Inoltre, si troverà in altri ambienti, come l’acqua. Ci sono quindi effetti certi sulla biodiversità.

Quali alternativa, vale a dire che potremmo fare qualcosa di diverso dall’uso di un diserbante?

Ci sono due opzioni possibili: o continuiamo a fare come adesso, ma usiamo un altro diserbante che sarebbe meno pericoloso, oppure facciamo diversamente e non dobbiamo più usare il diserbante ma a quel punto servono altre tecniche come il diserbo termico.

Il problema è che cerchiamo di rimandare il più possibile questo passaggio. Consideriamo i pesticidi un progresso e l’agricoltura biologica come il vecchio mondo, ma per me è esattamente il contrario. Sappiamo che un giorno dovremo fare a meno dei pesticidi.

Philippe Baret, ingegnere agrario e professore UCLouvain.

[Nutrizione Umana]

