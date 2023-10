Botrytis cinerea la malattia che provoca danni ingenti nei vigneti

Reading Time: 2 minutes read

Nel 2006 in Sardegna si è verificato un violentissimo attacco di Botrytis negli agrumeti. L’infezione si è diffusa in maniera particolarmente virulenta, anche per via dell’impreparazione degli agrumicoltori, non adusi a fenomeni del genere.

In effetti, l’evento è stato provocato dalle condizioni climatiche del tutto anomale rispetto alla statistica degli accadimenti degli ultimi trent’anni.

B. cinerea si sviluppa con grande rapidità nel periodo della maturazione delle uve e provoca un forte deprezzamento del raccolto.

Il fungo provoca due diversi tipi di infezioni sull’uva. Il primo, il marciume grigio, è il risultato di condizioni costantemente umide o umide e in genere provoca la perdita dei grappoli colpiti. La seconda, la muffa nobile , si verifica quando a condizioni più secche seguono condizioni più umide e può dare origine a caratteristici vini dolci da dessert , come il Sauternes l’Aszú di Tokaji o il Grasă de Cotnari .

Il nome specifico Botrytis cinerea deriva dal latino “uva come cenere”; sebbene poetico, l'”uva” si riferisce all’aggregazione delle spore fungine sui loro conidiofori, e “cenere” si riferisce semplicemente al colore grigiastro delle spore in massa .

Il fungo viene solitamente indicato con il nome anamorfico (forma asessuata), poiché la fase sessuale viene osservata raramente.

Il teleomorfo (forma sessuale) è un ascomicete , Botryotinia cockeliana , conosciuta anche come Botryotinia cinerea.

Nell’infezione da Botrytis conosciuta come “muffa nobile” ( pourriture noble in francese , o Edelfäule in tedesco ), il fungo rimuove l’acqua dagli acini, lasciando dietro di sé una percentuale maggiore di solidi, come zuccheri, acidi della e minerali. Ciò si traduce in un prodotto finale più intenso e concentrato. Si dice spesso che il abbia un aroma di caprifoglio e un finale amaro al palato.

Un distinto processo di fermentazione inizialmente causato dalla natura, la combinazione di geologia, e condizioni meteorologiche specifiche ha portato al particolare equilibrio di funghi benefici lasciando allo stesso tempo una quantità sufficiente di uva intatta per la raccolta. Lo Chateau d’Yquem è l’unico Premier Cru Supérieur , in gran parte a causa della suscettibilità del vigneto alla muffa nobile.

La Botrytis complica la vinificazione rendendo la fermentazione più complessa. La botrite produce un composto antifungino che uccide il lievito e spesso provoca l’arresto della fermentazione prima che il vino abbia accumulato livelli sufficienti di alcol.

Il marciume dei grappoli da Botrytis è un’altra condizione dell’uva causata da B. cinerea che causa gravi perdite all’industria vinicola. È sempre presente sull’allegagione, tuttavia necessita di una ferita per innescare un’infezione da marciume del grappolo. Le ferite possono provenire da insetti, vento, danni accidentali, ecc.

Per controllare il marciume dovuto alla botrite sono disponibili sul mercato numerosi fungicidi . Generalmente, questi dovrebbero essere applicati alla fioritura, alla chiusura del grappolo e all’invaiatura (la più importante è l’applicazione della fioritura). È noto che alcuni viticoltori utilizzano il metodo di fermentazione tedesco e preferiscono avere un tasso di marciume dei grappoli del 5% nelle loro uve e di solito tengono le uve sulla vite una settimana in più del normale. wikipedia

