Il tè viene coltivato principalmente in Asia e , ma viene coltivato anche in Sud e nella zona del Mar Nero e del Mar Caspio.

I quattro maggiori paesi produttori di tè sono , , Kenya e Sri Lanka, che insieme rappresentano il 75% della produzione mondiale di tè. Centri di produzione più piccoli includono luoghi come l’isola di São Miguel, nelle Azzorre , in Portogallo, e Guria , in Georgia.

Nel 2020, la produzione globale di tè è stata di 7,0 milioni di tonnellate , guidata dalla con il 42% e dall’India con il 20% del totale mondiale. Kenya , Argentina e Sri Lanka erano produttori secondari.

Le condizioni e il tipo di conservazione determinano la durata di conservazione del tè; quella dei tè neri è maggiore di quella dei tè verdi. Alcuni, come i tè ai fiori, possono durare solo un mese circa. Altri, come il Pu’er, migliorano con l’età. Per rimanere fresco e prevenire la muffa, il tè deve essere conservato lontano da fonti di calore, luce, aria e umidità. Il tè deve essere conservato a in un contenitore ermetico.

Il tè nero in un sacchetto all’interno di un contenitore opaco sigillato può durare due anni. Il tè verde si deteriora più rapidamente, solitamente in meno di un anno. Le foglie di tè con polvere da sparo arrotolate strettamente si mantengono più a lungo del tè Chun Mee a foglie più aperte .

La durata di conservazione di tutti i tè può essere prolungata utilizzando pacchetti essiccanti o che assorbono ossigeno, sigillatura sottovuoto o refrigerazione in contenitori ermetici (eccetto il tè verde, dove si consiglia un uso discreto della refrigerazione o del congelamento e la variazione di temperatura mantenuta al minimo).

I campi di tè ai piedi di Gorreana , sull’isola di São Miguel , nell’arcipelago portoghese delle Azzorre , che si trova nel mezzo dell’Oceano Atlantico settentrionale , è l’unica regione europea oltre alla Georgia a sostenere la produzione di tè verde.

Di seguito la Elaborazione e classificazione sulla lavorazione del tè.

Tè con diversi livelli di ossidazione (da L a R): verde, giallo, oolong e nero

Il tè è generalmente diviso in categorie in base a come viene lavorato.

Ne vengono prodotte almeno sei diverse tipologie:

Bianco : appassito e non ossidato;

Giallo : non appassito e non ossidato ma lasciato ingiallire;

Verde : non appassito e non ossidato;

Oolong : appassito, ammaccato e parzialmente ossidato;

Nero : appassito, a volte schiacciato e completamente ossidato (chiamato紅茶[ hóngchá ], “tè rosso” nella cultura del tè cinese e in altre culture dell’Asia orientale);

Post-fermentato (scuro) : tè verde a cui è stato permesso di fermentare/compostare (chiamato Pu’er se proviene dal distretto dello Yunnan, nella sud-occidentale, o黑茶[ hēichá ] “tè nero” nella cultura cinese del tè).

Dopo la raccolta, le foglie di C. sinensis iniziano presto ad appassire e ad ossidarsi a meno che non vengano immediatamente essiccate.

Un processo di ossidazione enzimatica innescato dagli enzimi intracellulari della pianta fa sì che le foglie diventino progressivamente più scure man mano che la loro clorofilla si rompe e i tannini vengono rilasciati.

Questo oscuramento viene interrotto in una fase predeterminata mediante riscaldamento, che disattiva gli enzimi responsabili.

Nella produzione dei tè neri la sosta mediante riscaldamento viene effettuata contemporaneamente all’essiccazione.

Senza un attento controllo dell’umidità e della temperatura durante la produzione e il confezionamento, la crescita di muffe e batteri indesiderati può rendere il tè inadatto al consumo. [wikipedia]

