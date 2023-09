Reading Time: 2 minutes read

Nel libro del Deuteronomio, il frutto della vite era elencato come una delle sette specie di frutti benedetti trovati nella terra d’Israele (Deut. 8:8) . La posizione di Israele lungo una storica via commerciale del tra la Mesopotamia e l’Egitto portò nell’area la conoscenza e l’influenza della vinificazione.

Il vino giocava un ruolo significativo nella religione dei primi Israeliti e le immagini della coltivazione, della raccolta e della vinificazione venivano spesso utilizzate per illustrare gli ideali religiosi. In epoca romana , il vino veniva da Israele esportato a Roma con i vini più ricercati d’ annata , datati con il nome del viticoltore inciso sull’anfora .

La produzione del vino, limitata sotto il dominio islamico, fu temporaneamente ripresa negli stati crociati tra il 1100 e il 1300 circa, ma il ritorno del dominio islamico e la successiva diaspora ebraica spensero nuovamente l’industria.

Nel 1848, un rabbino di Gerusalemme fondò la prima azienda vinicola documentata nei tempi moderni, ma questa struttura ebbe vita breve. Nel 1870 fu fondata la prima scuola agricola ebraica, Mikveh Israel , che prevedeva un corso sulla viticoltura.

Le radici della moderna industria vinicola israeliana possono essere fatte risalire alla fine del XIX secolo, quando il barone francese Edmond de Rothschild, proprietario della tenuta bordolese Château Lafite-Rothschild, iniziò a importare varietà di uva francesi e know-how tecnico nella regione.

Nel 1882, aiutò a fondare la Carmel Winery con vigneti e impianti di produzione di vino a Rishon LeZion e Zikhron Ya’akov vicino ad Haifa. Ancora operativo oggi, Carmel è il più grande produttore di vino israeliano ed è stato in prima linea in molti progressi tecnici e storici sia nella vinificazione che nella storia israeliana.

Uno dei primi telefoni in Israele fu installato al Carmelo e il primo Primo Ministro del paese, David Ben-Gurion , lavorò nelle cantine del Carmelo in gioventù.

Per gran parte della sua storia nell’era moderna, l’industria vinicola israeliana si è basata prevalentemente sulla produzione di vini Kosher che venivano esportati in tutto il mondo verso le comunità ebraiche.

La qualità di questi vini era varia, molti dei quali prodotti da vigneti ad alto rendimento che valorizzavano la quantità piuttosto che la qualità. Molti di questi vini erano anche un po’ dolci.

L’odierna produzione di vino in Israele proviene da vitigni riconducibili a varietà francesi.

Alla fine degli anni ’60, la Carmel Winery fu la prima azienda vinicola israeliana a produrre un vino da tavola secco .

Fu solo negli anni ’80 che l’industria in generale vide una rinascita della vinificazione di qualità, quando un afflusso di talenti enologici provenienti da Australia , California e Francia portò moderna e know-how tecnico alla crescente industria vinicola israeliana.

Nel 1989 è stata fondata la prima azienda vinicola boutique in Israele, Margalit Winery .

Negli anni ’90, tenute israeliane come Golan Heights Winery e Domaine du Castel vincevano premi in concorsi enologici internazionali.

Gli anni ’90 hanno visto un successivo “boom” nell’apertura di aziende vinicole boutique. Nel 2000 c’erano 70 aziende vinicole in Israele, e nel 2005 il numero è balzato a 140.

Oggi meno del 15% del vino israeliano viene prodotto per scopi sacramentali . I tre maggiori produttori – Carmel Winery, Barkan Wine Cellars e Golan Heights Winery – rappresentano oltre l’80% del mercato interno.

Gli Stati Uniti sono la più grande destinazione delle esportazioni. Anche se contiene solo circa un quarto della superficie coltivata come il Libano , Israele è emerso come una forza trainante per la vinificazione nel Mediterraneo orientale, grazie alla sua volontà di adottare nuove tecnologie e al suo ampio mercato di esportazione.

Il paese ha anche visto l’emergere di una moderna cultura del vino con ristoranti di lusso che propongono vini internazionali dedicati a una clientela sempre più attenta al vino. wikiedia

