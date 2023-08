Cosa sappiamo su accordo KKR e Telecom Italia

Reading Time: 1 minute read

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano avrà una partecipazione fino al 20% in Netco , la società che raggruppa gli asset di rete fissa di Telecom Italia (TIM), a seguito del protocollo d’intesa firmato con KKR, che negozia esclusivamente con l’operatore su l’acquisto dell’azienda.

Parimenti, il ministero indica che i termini dell’offerta dal punto di vista dei rapporti tra le parti “prevedono un ruolo decisivo per il Governo” nella definizione delle opzioni strategiche .

A fine giugno Telecom Italia (TIM) ha annunciato trattative in esclusiva con il fondo KKR per la cessione di Netco, la società che ne raggruppa gli asset di rete fissa e la partecipazione nel business dei cavi sottomarini (FiberCop e Sparkle).

In tal senso, queste trattative in esclusiva devono concludersi entro il 30 settembre , anche se KKR deve superare la riluttanza del maggiore azionista di TIM, la francese Vivendi, che valuterebbe il business in vendita intorno ai 30.000 milioni, quando la proposta del fondo statunitense si attesterebbe intorno ai 23.000 milioni.

