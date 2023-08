Reading Time: 1 minute read

L’autorità norvegese per la protezione dei dati ha deciso che il gigante dei social dovrà pagare una penale di un milione di corone norvegesi (più di 88.900 euro) ogni giorno dal 14 agosto fino a quando non smetterà di estrarre dati dagli utenti delle sue piattaforme per scopi pubblicitari.

Il 17 luglio il regolatore norvegese ha ordinato alla società guidata da Mark Zuckerberg di interrompere il tracciamento dell’attività online degli utenti, nonché la loro geolocalizzazione , per la personalizzazione degli annunci , considerando che si tratta di “monitoraggio e profilazione molto opaca e invadente”. Il divieto dovrebbe durare tre mesi.

Il blocco del Paese scandinavo risponde al fatto che le pratiche di Meta comporterebbero una violazione delle norme sulla protezione dei dati . “La pubblicità comportamentale di Meta comporta una sorveglianza intrusiva dei suoi utenti, che ha un impatto negativo sul loro diritto alla protezione dei dati e alla libertà di informazione”, ha spiegato martedì Tobias Judin, capo della sezione internazionale dell’agenzia.

La restrizione temporanea danneggia direttamente l’attività di Meta, che si basa sulla pubblicità comportamentale . Le aziende di ogni tipo spendono miliardi all’anno su Facebook e Instagram perché entrambe le piattaforme consentono loro di segmentare il pubblico a cui indirizzano i loro annunci, cosa che è dovuta al loro intenso monitoraggio dell’attività degli utenti.

[Tecnologia / Informatica / Domotica]

Condividi nei social