Una bicicletta costruita in bambu’ a Cuba

Nella capitale dell’Avana, Cuba, un nuovo tipo di corsa sta percorrendo le strade: le biciclette di bambù realizzate da un’officina locale.

Il bambù è considerato da alcuni come un materiale più eco compatibile rispetto ad altri materiali convenzionali.

Una bicicletta costruita in bambù può offrire un’esperienza d’uso molto morbida e confortevole. Per questo, tale costruttiva è stata impiegata nelle biciclette da strada, mountain bike, e biciclette da corsa.

L’uso di questo materiale impone particolari modalità nell’assemblaggio del telaio, un’operazione che avviene con varie tecniche di fissaggio, legatura e incollaggio, dei tubi in bambù opportunamente dimensionati.

Per garantire la durevolezza e l’inattaccabilità del materiale nel tempo sono necessari opportuni trattamenti dei tubi prima dell’assemblaggio e particolari rifiniture del telaio finito.

Il negozio di biciclette e collegato anche ad una compagnia turistica, ed entrambi producono le opzioni ecologiche come parte di un programma finanziato dall’ambasciata dei Paesi Bassi nel paese.

I veicoli a due ruote possono già essere visti, mentre vengono portati a fare un giro dai visitatori dello zoo della città e lungo la costa.

Il laboratorio ha collaborato con volontari, dalle madri casalinghe alla comunità dei non udenti, per insegnare ai residenti come costruire e riparare le biciclette.

Alcuni di coloro che seguono il corso potrebbero diventare dipendenti del negozio di biciclette in futuro, o potrebbero aprire le proprie piccole imprese.

I trasporti e l’occupazione stabile sono entrambi problemi cronici a Cuba, dove l’economia è stata duramente colpita dalla pandemia di coronavirus.

Cuba incolpa in gran parte le dell’era della Guerra Fredda degli Stati Uniti per aver frenato la sua crescita economica, e l’embargo significa che la mancanza di auto importate ha indotto i residenti a fare affidamento su modelli o ciclomotori vecchi di decenni dalla , che hanno iniziato ad arrivare negli anni ’90 .

