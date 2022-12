Reading Time: 1 minute read

Il veicolo di lancio Vega C è decollato come previsto il 20 dicembre 2022 alle 22:47 (ora locale nella Guyana francese). Il decollo, la missione e la separazione del primo stadio (P120C) erano nominali.

Dopo l’accensione nominale del motore del secondo stadio (Zefiro 40), circa 144 secondi dopo il decollo, è stata osservata una diminuzione della pressione che ha portato alla prematura conclusione della missione.

Secondo la procedura standard, l’ordine di distruzione del lanciatore è stato dato dal CNES, l’autorità per la sicurezza del lancio; non si sono verificati danni a persone o cose.

Arianespace e l’Agenzia spaziale europea (ESA) hanno immediatamente deciso di nominare una commissione d’inchiesta indipendente.

Questa commissione ha il compito di analizzare le ragioni del fallimento e definire le misure che soddisfano tutte le condizioni di sicurezza e affidabilità necessarie per consentire la ripresa dei voli di Vega C. La commissione, composta da esperti indipendenti, lavorerà con Avio, prime contractor del sistema di lancio Vega C.

La commissione d’inchiesta è presieduta congiuntamente dall’ispettore generale dell’ESA e dal direttore tecnico di Arianespace. Maggiori informazioni saranno condivise non appena la Commissione avrà compiuto progressi nelle sue indagini.

