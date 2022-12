Reading Time: 3 minutes read

I ricercatori della NASA hanno recentemente completato un crash test su vasta scala di un concept car elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) presso la struttura Landing and Impact Research (LandIR) presso il Langley Research Center della NASA a Hampton, in Virginia.

L’eVTOL era una prova “Lift + Cruise” sviluppato dal progetto Revolutionary Vertical Left Technology (RVLT) in un altro progetto della NASA, per far avanzare la ricerca per la missione Advanced Air Mobility (AAM).

La visione della NASA per AAM è aiutare i mercati emergenti dell’aviazione a sviluppare in sicurezza un sistema di trasporto aereo che muova persone e merci, tra luoghi precedentemente non serviti o scarsamente serviti dall’aviazione. Capire come questi futuri velivoli potrebbero agire in uno scenario di incidente è un altro punto chiave della ricerca.

“Il test è stato un grande successo per il team di valutazione degli incidenti a Langley”, ha affermato Justin Littell, assistente di ricerca per il dipartimento di dinamica strutturale di Langley.

“Abbiamo testato con successo il concetto di veicolo eVTOL che rappresenta un veicolo a rotore multiplo per sei passeggeri, ala alta, massa aerea, ottenendo più di 200 canali di dati e raccogliendo oltre 20 visualizzazioni della telecamera di bordo e fuori bordo”.

Una varietà di esperimenti è stata inclusa nell’articolo di prova. Questi esperimenti includevano diverse configurazioni di sedili tra cui un concetto di assorbimento di energia della NASA, manichini per crash test di varie dimensioni per studiare gli effetti dei carichi d’urto su occupanti di tutte le dimensioni e un sottopavimento composito ad assorbimento di energia sviluppato dalla NASA.

“Mentre stiamo ancora esaminando i dati e il video, e questi risultati sono preliminari, vediamo che ci sono due eventi principali che si sono verificati durante questo test”, ha detto Littell.

I manichini dei crash test possono essere visti seduti nel veicolo dopo aver subito un grave incidente. Il veicolo è stato distrutto oltre le aspettative, il che fornisce ai ricercatori dati preziosi quando pianificano di rendere i veicoli AAM sicuri per l’uso pubblico.

Il primo evento è stato lo schiacciamento del pavimento e l’accarezzamento del sedile. Il sottopavimento ei sedili ad assorbimento di energia hanno funzionato come previsto e hanno limitato l’effetto dell’impatto sui manichini dei crash test.

Il secondo è stato il crollo della struttura sopraelevata. L’effetto del crollo della struttura sopraelevata sui manichini dei crash test è ancora in fase di determinazione.

Per questo test, è stata progettata una massa aerea per rappresentare la struttura dell’ala, il rotore e la batteria. È stata presa la decisione di presumere che tutto il peso della struttura sopraelevata fosse sopra la cabina. Esistono molte altre configurazioni di massa in testa che possono comportarsi in modo diverso in caso di arresto anomalo.

Ending the year with a banger💥 The Landing & Impact Research Facility is home to crash+impact tests that help us better understand aircraft. Most recently, @NASA_Langley completed a full-scale crash test of an eVTOL concept vehicle 🚁 Check it out: https://t.co/59UrfwS85m pic.twitter.com/2FiyK1HsBF — NASA Aeronautics (@NASAaero) December 30, 2022

“Quando si esaminano le condizioni di incidente per questi tipi di veicoli, è importante notare il peso strutturale e la distribuzione che devono essere effettuati quando si esamina un progetto specifico”, ha affermato Littell.

I dati del test verranno utilizzati per perfezionare le tecniche di modellazione e riportati alla comunità AAM in modo che possano essere discussi.

“I nostri modelli di pre-test computazionale hanno fatto un buon lavoro prevedendo la deformazione del composito fino al cedimento strutturale sopraelevato”, ha affermato Littell. “Tuttavia, i modelli computazionali non hanno previsto il collasso complessivo come si è visto nel test”.

I dati dei test su vasta scala verranno utilizzati per migliorare i modelli di simulazione in modo tale che in futuro le previsioni saranno più realistiche. I dati saranno inoltre utilizzati come base per valutare potenziali condizioni di test e configurazioni che verranno utilizzate durante un test di caduta di un secondo articolo di test Lift+Cruise, programmato per il test alla fine del 2023.

Fonte

NASA

[Motori – Trasporti Civili]

Condividi nei social