I tagli ai finanziamenti umanitari da parte dei governi è un’altra tattica disumana per uccidere per fame le popolazioni più povere ? Le razioni di alle persone più affamate del mondo quest’anno avranno almeno 400.000 persone verso la loro per fame.

Una delle agenzie più note del settore sui alimentare ha affermato che il deficit di finanziamenti di oltre il 60% è stato il più alto nei 60 anni di storia.

Tuttavia la speculazioni sulla povertà è ormai ben nota come sanno coloro che fanno inchieste nel settore, pertanto la diminuzione dei contributi non farà di certo fallire queste agenzie di falsi diritti umanitari.

Se queste agenzie tagliano le razioni di cibo sono corresponsabili delle morti di coloro non possono procurarsi il cibo, in particolare modo in quei luoghi come , , Somalia, Haiti, Etiopia, ecc.

