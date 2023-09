Reading Time: 2 minutes read

Nella Repubblica Democratica del Congo ci sono gravi violazioni dei , tra cui aggressioni sessuali, incendi dolosi e percosse. In un rapporto, Powering Change or Business as Usual e les Droits Humains (IBGDH), descrivono in dettaglio come la corsa delle multinazionali per espandere le attività minerarie abbia portato le comunità a essere costrette a sfratti forzati.

Le aziende cercano di espandere progetti di estrazione di e cobalto su scala industriale e stanno distruggendo vite umane, ma alla maggior parte di queste industrie interessa soltanto il business.

La crescente domanda per le cosiddette tecnologie energetiche pulite ha creato una corrispondente domanda per alcuni metalli che sono essenziali, per produrre la maggior parte delle batterie agli ioni di .

Questi vengono utilizzati per alimentare una vasta gamma di dispositivi, tra cui e telefoni cellulari.

La RDC ha le più grandi riserve mondiali di cobalto e la settima più grande riserva di rame.

La batteria di un veicolo elettrico richiede più di 13 kg di cobalto e la batteria di un telefono cellulare circa 7 g.

Si prevede che la domanda di cobalto raggiungerà le 222.000 tonnellate entro il 2025, triplicando rispetto al 2010.

In sei diversi progetti minerari dentro e intorno alla città di Kolwezi, nella provincia meridionale di Lualaba, mediante immagini satellitari e documenti aziendali, sono stati trovati quattro siti ove sono avvenuti sgomberi forzati.

Nel quarto sito, Kamoa-Kakula, gestito dalla Compagnie Minière de Musonoie Global SAS (COMMUS ), una joint venture tra Zijin Mining Group Ltd, società cinese, e Générale des Carrières et des Mines SA (Gécamines), la compagnia mineraria statale della RDC, si evidenzia espropri di massa demolite per far posto ad escavazioni.

I resti delle abitazioni in seguito agli sfratti per espandere una miniera per la transizione energetica, Kolwezi, RDC, sono state bruciate ed i residenti rimasti feriti sono dovuti fuggire.

Vicino al sito del progetto Mutoshi, gestito da Chemicals of SA (Chemaf), una filiale di Chemaf Resources Ltd., con sede a Dubai, gli intervistati hanno descritto come i soldati hanno bruciato un insediamento chiamato Mukumbi.

Quando parlate nei social di futuro delle auto elettriche fatevi un bell’esame di coscienza e guardatevi allo specchio perché la vettura che comprerete sarà sicuramente impregnata del sangue di coloro che hanno perso la vita in Congo, ad iniziare dai bambini violentati e sfruttati.

Le affermazioni delle aziende, secondo cui aderiscono ad elevati standard etici, si sono rivelate false. Hanno la responsabilità di indagare sugli abusi individuati, fornire rimedi efficaci e agire per prevenire ulteriori danni alle cose e persone.

Donat Kambola dell’IBGDH ha dichiarato: “Le compagnie minerarie internazionali coinvolte hanno tasche profonde e possono facilmente permettersi di apportare i cambiamenti necessari per salvaguardare i diritti umani, stabilire processi che migliorino la vita delle persone nella regione e fornire rimedio agli abusi subiti da queste persone. ”.

