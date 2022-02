Il famoso cristallo di Murano, minacciato dal prezzo del gas

Reading Time: 1 minute read

Su una piccola isola italiana nella Laguna di Venezia, seguono da vicino la tensione di guerra tra Russia e NATO. Naturalmente, nessuno vuole una guerra (per ovvie ragioni), ma la sua preoccupazione è un’altra: il prezzo del gas.

Il nome di questo luogo di poco più di 4.000 abitanti è. Murano, dove i forni a gas sono accesi 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno per garantire il fuoco che modella il vetro che gli ha dato la fama mondiale, il vetro di Murano.

È un classico dei percorsi turistici attraverso le fabbriche di Murano, assolutamente da vedere seguendo le tracce di questa antica arte che è stata fondata in quella isola colorata alla fine del 13 ° secolo Venezia decretò nel 1291 il trasferimento di tutte le vetrerie lì per impedire ai gravi incendi causati dai suoi forni di porre fine alla città. Ed era già così consapevole del valore delle sue tecniche segrete che per proteggerle proibì ai produttori di vetro di lasciare l’isola. Avevano bisogno di un permesso speciale.

Le loro paure sono fondate perché Da settembre 2021 ad oggi la quantità delle bollette del gas è aumentata al 600%. Così com’è, nessuno zero è stato teso, hanno pagato sei volte più di cinque mesi fa per il metro cubo di carburante.

