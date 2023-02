Reading Time: 2 minutes read

La recente visita del Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg in Corea del Sud e in è avvenuta mentre la crisi entrava in una nuova fase critica con la decisione degli Stati Uniti e dell’Occidente di fornire carri armati a Kiev.

Arrivato a Tokyo dalla Corea del Sud, dove aveva esortato Seoul ad aumentare il suo sostegno militare all’Ucraina , Stoltenberg ha affermato che il suo viaggio mirava a rafforzare le relazioni tra la NATO e il “nostro partner di grande valore” il .

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che l’alleanza militare occidentale continuerà a rafforzare la sua partnership con il Giappone, aggiungendo che “la nostra sicurezza è strettamente interconnessa”.

Di recente, la Corea del Sud ha firmato un enorme contratto di vendita di tra cui carri armati pesanti, cannoni semoventi e caccia del valore di decine di miliardi di dollari USA con la , uno stato membro della NATO, e il Giappone ha accettato di sviluppare congiuntamente la prossima generazione di caccia con altri membri dell’alleanza Gran Bretagna e Italia.

Guardando la e con il via libera degli Stati Uniti, in una rottura cruciale rispetto al suo principio del secondo dopoguerra che limitava il Giappone all’autodifesa, Tokyo ha svelato a dicembre una nuova strategia di sicurezza nazionale che vedrà un forte aumento delle sue capacità militari , compreso il dispiegamento di missili a lungo raggio per prevenire gli attacchi nemici. Il Giappone spera inoltre di allentare ulteriormente le restrizioni sulle esportazioni di armi per rafforzare la debole industria della difesa del paese.

Stati Uniti e Giappone hanno lavorato negli ultimi anni per rafforzare la loro alleanza militare. Il mese scorso, Antony J. Blinken, il segretario di stato degli Stati Uniti, e Lloyd J. Austin III, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, si sono incontrati con le loro controparti giapponesi a Washington per discutere questioni di sicurezza e altre questioni.

Funzionari statunitensi e giapponesi hanno annunciato che le due nazioni avrebbero ampliato la loro cooperazione militare, incluso il miglioramento delle capacità di attacco missilistico del Giappone e la creazione di unità marine statunitensi in quel paese più flessibili per potenziali combattimenti.

I cambiamenti arrivano quando entrambe le nazioni percepiscono un comportamento più minaccioso da parte di Cina e Corea del Nord, così come della Russia.

Oltre alla presenza a lungo termine degli Stati Uniti nella regione, ora la regione sta assistendo a una costante crescita della presenza militare e dell’influenza di altri alleati degli Stati Uniti, in particolare anche della NATO.

