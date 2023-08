Il commercio al dettaglio cala nelle grandi economie Ue

Reading Time: 1 minute read

L’Unione Europea ( UE ), l’Eurozona e le principali economie del continente hanno fornito un quadro sul fatturato delle imprese dedite alla vendita di abbigliamento , , , tabacco , mobili o automobili , tra molti altri prodotti, in cui si evince è sceso in dell’1,6% nell’UE, dell’1,4% nell’area dell’euro (gruppo che esclude , Repubblica Ceca , Danimarca , , e Svezia per non avere l’euro), dell’1,8% in , 2,9% in Francia e un altro 3,4% in Italia.

La spesa regionale ha una percentuale deludente nella tabella sull’Unione Europea nel suo insieme (3,9%) e per l’ Eurozona in particolare (-4,5%), sia a quanto è palpabile tra i tedeschi (-17,6 %) e francesi (-8,2%), entrambe pessimiste durante tutto l’anno.

In Italia, la fiducia del tessuto commerciale è particolarmente perplessa su come opera l’attuale governo, rispetto al precedente, questo secondo interviste nel bel paese.

Questo pessimismo è replicato in tutte le economie che compongono l’Ue, ma in particolare peggiorando in Italia.

[Finanza / Mercati / Azioni / Commercio / Borsa]

