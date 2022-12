Reading Time: 1 minute read

Gli over 50 che non hanno eseguito la vaccinazione obbligatoria, cioè alcuna, sono 1.230.064 salvo stime recenti dell’ultim’ora. Nei social coloro non si sono avvicendati, stanno sollevando le loro argomentazioni sulla coercitività di scelta personale sulla salute.

Il nuovo governo, insediatosi da un mese, su questa situazione ha fornito inizialmente una voce sul rinvio, ma a quanto sembra, sempre salvo smentite, le multe sono partite.

Ora il dilemma è se quel numero comprende anche coloro non hanno fatto la terza e la quarta o la quinta dose, indi per cui i milioni di euro probabilmente è aumentato, quindi in un momento di vacche magre, così dicono in giro, fa gola ogni briciola di centesimi d’euro ?

Comunque di base ci sono oltre 120 milioni di euro che fanno gola a coloro si sono ritrovati con questa legge, un regalo del precedente governo, quindi la possibilità di aggiungere altri regali di Natale alla faccia di chi non si è vaccinato ?

Ai posteri l’ardua sentenza.