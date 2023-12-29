La Russia diffida i paesi del G7 su eventuali ulteriori embarghi

La Russia venerdì 29 Dicembre 2023 ha promesso di reagire, se i paesi occidentali sequestreranno altri 300 miliardi di dollari di beni russi, a causa della guerra in Ucraina.

L’anno scorso l’UE ha dichiarato di aver congelato altri 19 miliardi di euro (21 milioni di dollari) appartenenti agli oligarchi russi come parte di una serie di sanzioni destinate ad aumentare la pressione sulle élite di Mosca.

Sebbene diversi governi occidentali abbiano espresso interesse a dirottare il denaro russo verso l’Ucraina, le questioni legali e pratiche significano che è stato fatto poco.

Tra le preoccupazioni che un sequestro possa danneggiare la reputazione dell’UE, i funzionari hanno sviluppato piani che affronterebbero solo gli interessi guadagnati sui beni russi inattivi, piuttosto che l’importo sottostante.La Russia ha stilato un elenco di beni occidentali che potrebbe sequestrare in caso di ritorsione e ha affermato che qualsiasi mossa volta a confiscare i suoi fondi equivarrebbe a un “furto”.

Sono circa 300 miliardi di dollari di asset della banca centrale russa congelati a causa delle sanzioni occidentali, il che significa che Mosca non può utilizzare il denaro per finanziare il suo sforzo bellico.

Il costo della ricostruzione dell’Ucraina è stato stimato dalla Banca Mondiale in oltre 400 miliardi di dollari. Kiev esorta gli Stati Uniti e l’UE a confiscare i fondi sovrani russi e la ricchezza privata degli oligarchi.

I beni potrebbero anche essere usati come merce di scambio per costringere la Russia a pagare un risarcimento per la sua invasione dell’Ucraina.

Il potere di veto della Russia sul Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite significa che non esiste sostanzialmente alcuna possibilità che l’organismo mondiale autorizzi i risarcimenti, come è avvenuto dopo Iraq.

Si prevede che i paesi del G7 discuteranno le opzioni a febbraio, mentre l’Ucraina chiede che i fondi congelati della banca centrale vengano destinati alla ricostruzione del paese una volta finita la guerra.

Fonte