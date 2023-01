Reading Time: 1 minute read

un migliaio di donne ucraine che hanno trovato rifugio in Polonia si sono iscritte per seguire corsi di programmazione informatica, che la Polonia vede come un’opportunità per ottenere più specialisti IT poiché è alle prese con una carenza di lavoratori tecnologici qualificati.

La programmazione informatica è una professione dominata dai maschi. Questo, tuttavia, sta iniziando a cambiare, e ora con un nuovo raccolto di donne ucraine, la transizione da una professione dominata dagli uomini probabilmente accelererà.

Il notiziario polacco Rzeczpospolita ha riferito che 1.400 donne ucraine si sono iscritte a un progetto scolastico di programmazione volto ad aiutare i .

Attualmente, il 94 per cento dei rifugiati ucraini in Polonia sono donne, e una su tre ha tra i 36 ei 45 anni.

I corsi di programmazione gratuiti hanno lo scopo di aiutare le donne che si sono qualificate per il workshop a trovare un lavoro nel mercato del lavoro in evoluzione.

Le barriere per l’iscrizione al corso non sono elevate, il corso è gratuito e l’unica condizione per qualificarsi è conoscere l’inglese a un livello intermedio.

La ricerca del gruppo EWL mostra che l’82% degli ucraini arrivati ​​di recente in Polonia non ha alcuna esperienza con il mercato del lavoro polacco. Inoltre, il 75% non è in grado di parlare polacco o lo parla male.

Tuttavia, il potenziale è notevole. Si dice che il deficit nel mercato IT in Polonia coinvolga circa 25.000 posti di lavoro. L’Istituto economico polacco (PIE) aggiunge che la Polonia avrebbe bisogno di occupare 147.000 posti di lavoro nel settore IT per raggiungere la quota media di specialisti IT dell’UE tra tutti i lavoratori.

Le donne ucraine che vogliono entrare nel campo della programmazione informatica in Polonia potrebbero aiutare il Paese a colmare quello che è diventato un gap sostanziale.

[Tecnologia / Informatica / Domotica]

Condividi nei social

No related posts.