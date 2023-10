Reading Time: 3 minutes read

Il tè, dopo la lavorazione di base, può essere modificato attraverso ulteriori fasi di lavorazione prima di essere venduto e viene spesso consumato con aggiunte alla foglia di base e acqua aggiunta durante la preparazione o il consumo.

Esempi di fasi di lavorazione aggiuntive che avvengono prima della vendita del tè sono la miscelazione, l’aroma, la profumazione e la decaffeinizzazione del tè. Esempi di aggiunte aggiunte al momento del consumo includono latte, zucchero e limone.

La miscelazione del tè è la combinazione di diversi tè insieme per ottenere il prodotto finale. Tali tè possono combinarne altri provenienti dalla stessa area di coltivazione o da più tè diversi. L’obiettivo è ottenere consistenza, gusto migliore, prezzo più alto o una combinazione dei tre.

I tè aromatizzati e profumati aggiungono aromi e sapori al tè base. Ciò può essere ottenuto aggiungendo direttamente agenti aromatizzanti, come zenzero , chiodi di garofano , foglie di menta , cardamomo , bergamotto (presente nell’Earl Grey ), vaniglia e menta verde . In alternativa, poiché il tè trattiene facilmente gli odori, può essere posizionato in prossimità di un ingrediente aromatico per assorbirne l’aroma, come nel tradizionale tè al gelsomino .

L’aggiunta del latte al tè in fu menzionata per la prima volta nel 1680 dall’epistolista Madame de Sévigné . Molti tè vengono tradizionalmente bevuti con il latte nelle culture in cui vengono consumati i latticini. Questi includono il masala chai indiano e le miscele di tè britanniche.

Questi tè tendono ad essere varietà molto sostanziose di tè nero che possono essere gustate attraverso il latte, come l’Assam o la miscela della Frisia orientale. Si pensa che il latte neutralizzi i tannini rimanenti e riduca l’acidità.

I cinesi Han di solito non bevono latte con il tè, ma i Manciù sì, e l’élite della dinastia Qing dell’Impero cinese continuò a farlo. Tè al latte in stile Hong Kongsi basa sulle abitudini britanniche. I tibetani e gli altri popoli himalayani bevono tradizionalmente il tè con latte o burro di yak e sale.

Nei paesi dell’Europa orientale, in Russia e in Italia, il tè viene comunemente servito con succo di limone. In il tè viene tradizionalmente servito con una fetta di limone e viene addolcito con zucchero o miele; il tè al latte in polacco si chiama bawarka (” stile bavarese “) ed è anch’esso molto popolare. In Australia, il tè con il latte è noto come “tè bianco”.

L’ordine dei passaggi nella preparazione di una tazza di tè è un argomento molto dibattuto e può variare ampiamente tra le culture o anche tra gli individui. Alcuni sostengono che sia preferibile aggiungere il latte nella tazza prima del tè, poiché l’alta del tè appena preparato può denaturare le proteine ​​presenti nel latte fresco, in modo simile al cambiamento del gusto del latte UHT, risultando in una bevanda dal sapore inferiore . .

Altri sostengono che sia meglio aggiungere il latte nella tazza dopo il tè, poiché il tè nero viene spesso preparato il più vicino possibile all’ebollizione.

L’aggiunta di latte raffredda la bevanda durante la fase cruciale dell’infusione, se fatta in tazza anziché in teiera, per cui il sapore delicato di un buon tè non può essere apprezzato appieno. Aggiungendo il latte successivamente, è più facile sciogliere lo zucchero nel tè e anche garantire che venga aggiunta la quantità di latte desiderata, poiché si può osservare il colore del tè.

Storicamente, l’ordine dei passaggi è stato preso come indicazione di classe: solo quelli abbastanza ricchi da permettersi una porcellana di buona qualità sarebbero stati sicuri di essere in grado di sopportare l’esposizione all’acqua bollente senza alterazione del latte.

Una differenza di temperatura più elevata significa più velocità di trasferimento 4 di calore, quindi prima viene aggiunto il latte, più lentamente la bevanda si raffredda. Uno studio del 2007 pubblicato sull’European Heart Journal ha rilevato che alcuni effetti benefici del tè potrebbero essere persi con l’aggiunta di latte. [wikipedia]

[Nutrizione Umana]

Condividi nei social