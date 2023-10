Reading Time: 2 minutes read

Le persone nell’antica Asia orientale hanno mangiato il tè per secoli, si hai letto bene, forse addirittura per millenni prima di consumarlo come bevanda. Sgranocchiavano le foglie crude, le aggiungevano alle zuppe o alle verdure, oppure le facevano fermentare e poi le masticavano.

Il consumo di tè potrebbe essere iniziato nella regione dello Yunnan durante la dinastia Shang, dove veniva utilizzato per scopi medicinali. Si ritiene inoltre che nel Sichuan “la gente abbia iniziato a bollire le foglie di tè per il consumo in un liquido concentrato senza l’aggiunta di altre foglie o erbe, utilizzando così il tè come una bevanda amara ma stimolante, piuttosto che come una miscela medicinale”.

Le leggende cinesi attribuiscono l’invenzione del tè al mitico Shennong (nella centrale e settentrionale) nel 2737 aC, anche se le prove suggeriscono che il consumo di tè potrebbe essere stato introdotto dal sud-ovest della (zona Sichuan/Yunnan).

Le prime testimonianze scritte del tè provengono dalla . La parola tú 荼appare nello Shijing e in altri testi antichi per indicare una sorta di “verdura amara” (苦菜), ed è possibile che si riferisse a molte piante diverse come il cardo selvatico , la o l’erbaccia , così come il tè.

Nelle cronache di Huayang, è stato registrato che il popolo Ba del Sichuan ha presentato il tu al re Zhou . I Qin in seguito conquistarono lo stato di Ba e il suo vicino Shu , e secondo lo studioso del XVII secolo Gu Yanwu che scrisse in Ri Zhi Lu (日知錄): “Fu dopo che i Qin ebbero preso Shu che impararono a bere il tè .”

Un altro possibile riferimento al tè si trova in una lettera scritta dal generale della dinastia Qin Liu Kun che richiedeva che gli fosse inviato del “vero tè”.

La prima prova fisica conosciuta dell’esistenza del tè è stata scoperta nel 2016 nel mausoleo dell’imperatore Jing di Han a Xi’an , indicando che il tè del genere Camelia veniva bevuto dagli imperatori della dinastia Han già nel II secolo a.C.

L’opera della dinastia Han, “Il contratto per una gioventù”, scritta da Wang Bao nel 59 aC, contiene il primo riferimento noto alla bollitura del tè. Tra i compiti elencati che dovranno essere svolti dal giovane, il contratto prevede che “bollirà il tè e riempirà gli utensili” e “comprerà il tè a Wuyang”.

A questo periodo risale anche la prima testimonianza della coltivazione del tè, durante il quale il tè veniva coltivato sul monte Meng (蒙山) vicino a Chengdu .

Un’altra prima testimonianza credibile del consumo di tè risale al 3 ° secolo d.C., in un testo medico di Hua Tuo, che affermava: “bere amaro t’u costantemente fa pensare meglio”.

Tuttavia, prima della dinastia Tang , bere il tè era principalmente una pratica della Cina meridionale centrata a Jiankang .

Il tè era disprezzato dagli aristocratici delle dinastie settentrionali , che lo descrivevano come inferiore allo yogurt.

Divenne molto popolare durante la dinastia Tang, quando si diffuse anche in Corea, e Vietnam.

Il Classico del tè , un trattato sul tè e le sue preparazioni, fu scritto dallo scrittore cinese dell’VIII secolo Lu Yu . Era noto per aver influenzato il consumo di tè in gran parte in Cina. wikiepedia.

