Il tè fu introdotto per la prima volta dai sacerdoti e dai mercanti occidentali in durante il XVI secolo, epoca in cui veniva chiamato chá . Il primo riferimento europeo al tè, scritto come chiai , venne da ‘Delle navigazionei e viaggi’ scritto dal veneziano Giambattista Ramusio nel 1545.

La prima spedizione registrata di tè da parte di una nazione europea avvenne nel 1607 quando la Compagnia olandese delle Indie Orientali trasferirono un carico di tè da Macao a Giava, poi, due anni dopo, gli olandesi acquistarono la prima spedizione di tè che proveniva da Hirado in per essere spedito in .

Il tè divenne una bevanda alla moda all’Aianei Paesi Bassi e gli olandesi introdussero la bevanda in , Francia e attraverso l’Atlantico fino a New Amsterdam (New York).

Nel 1567, il popolo russo entrò in contatto con il tè quando gli atamani cosacchi Petrov e Yalyshev visitarono la .

Il Khan mongolo donò allo zar Michele I quattro pood (65-70 kg) di tè nel 1638.

Secondo Jeremiah Curtin , fu probabilmente nel 1636 che Vassili Starkov fu inviato come inviato all’Altyn Khan .

Ricevette in dono allo zar 250 libbre di tè. Starkov dapprima rifiutò, non vedendo l’utilità di un carico di foglie , ma il Khan insistette.

Così fu introdotto il tè in Russia. Nel 1679, la Russia concluse un trattato sulle forniture regolari di tè dalla Cinacarovana di cammelli in cambio di pellicce. Oggi è considerata la bevanda nazionale de facto .

La prima nave diretta dalla a Hull con un carico di tea arrivò in porto il 14 ottobre 1843.

La prima testimonianza del tè in inglese proviene da una lettera scritta da Richard Wickham, che gestiva un ufficio della Compagnia delle Indie Orientali in , scrivendo a un commerciante di Macao richiedendo “il miglior tipo di chaw” nel 1615. Peter Mundy , viaggiatore e commerciante che si imbatté nel tè nel Fujian nel 1637, scrisse: ” chaa – solo acqua con dentro una specie di erba”.

Il tè fu venduto in un a Londra nel 1657, Samuel Pepys assaggiò il tè nel 1660 e Caterina di Braganza prese l’abitudine di bere il tè alla corte inglese quando sposò Carlo IInel 1662.

Il tè, tuttavia, non fu ampiamente consumato nelle isole britanniche fino al XVIII secolo e rimase costoso fino all’ultima parte di quel periodo.

I bevitori inglesi preferivano aggiungere zucchero e latte al tè nero e, intorno al 1720, il tè nero superò in popolarità il tè verde.

Il contrabbando di tè durante il XVIII secolo portò il grande pubblico a potersi permettere e consumare il tè. Il governo britannico rimosse l’imposta sul tè, eliminando così il commercio di contrabbando, nel 1785.

In Gran Bretagna e Irlanda, il tè veniva inizialmente consumato come oggetto di lusso in occasioni speciali, come feste religiose, veglie funebri e riunioni di domestico.

Il prezzo del tè in Europa diminuì costantemente nel corso del XIX secolo, soprattutto dopo che il tè indiano cominciò ad arrivare in grandi quantità; alla fine del XIX secolo il tè era diventato una bevanda quotidiana per tutti i livelli della società.

La ​​popolarità del tè ha avuto un ruolo negli eventi storici: il Tea Act del 1773 provocò il Boston Tea Party che sfociò nella Rivoluzione americana .

La necessità di affrontare la questione del deficit commerciale britannico a causa del commercio del tè portò alle guerre dell’oppio .

L’imperatore Qing Kangxiaveva vietato la vendita di prodotti stranieri in Cina, decretando nel 1685 che tutti i beni acquistati dalla Cina dovevano essere pagati in monete o lingotti d’argento.

I commercianti di altre nazioni cercarono quindi di trovare un altro prodotto, in questo caso l’oppio, da vendere alla Cina per recuperare l’argento che dovevano pagare per il tè e altri prodotti. I successivi tentativi del governo cinese di ridurre il commercio di oppio portarono alla guerra.

Il tè cinese a foglie piccole fu introdotto in nel 1836 dagli inglesi nel tentativo di rompere il monopolio cinese sul tè.

Nel 1841, Archibald Campbell portò semi di tè cinese dalla regione di Kumaun e sperimentò la piantagione di tè a Darjeeling . Il giardino del tè Alubari fu aperto nel 1856 e iniziò a essere prodotto il tè Darjeeling .

Nel 1848, Robert Fortune fu inviato dall’Onorevole Compagnia delle Indie Orientali in missione in Cina per riportare la pianta del tè in Gran Bretagna. Iniziò il suo viaggio in massima segretezza poiché la sua missione avvenne nel periodo di pausa tra la Prima Guerra dell’Oppio e la Seconda Guerra MondialeSeconda Guerra dell’Oppio .

Le piante di tè cinesi che portò indietro furono introdotte nell’Himalaya , sebbene la maggior parte non sopravvisse.

Gli inglesi avevano scoperto che una diversa varietà di tè era endemica dell’Assam e della regione nord-orientale dell’India, che fu poi ibridata con il tè cinese a foglie piccole.

Usando tecniche di semina e coltivazione cinesi, il governo coloniale britannico creò un’industria del tè offrendo terreni nell’Assam a qualsiasi europeo che accettasse di coltivarlo per l’esportazione.

Il tè era originariamente consumato solo dagli anglo-indiani ; tuttavia, divenne molto popolare in negli anni ’50 grazie a una campagna pubblicitaria di successo dell’India Tea Board.

Gli inglesi introdussero l’industria del tè nello Sri Lanka (allora Ceylon) nel 1867. [wikipedia]

