Una rara traduzione latina di una lettera del 1493 di Cristoforo Colombo, stampata su un’antica macchina da stampa, sarà venduta da Christie’s. L’importo previsto è di 1,2 milioni di sterline.

Nella lettera Colombo menziona i vantaggi delle isole in cui si trovava e lo presenta agli indigeni “estremamente timidi” che lì conobbe. Quando li descriveva, li chiamava così: “Così fiduciosi e generosi” da sembrare “come degli stolti”.

Il biografo dello scopritore lo indica in tempi moderni. “Colombo ha perso il suo precedente status di eroe americano onorario. e quasi un padre fondatore”, ma “la notorietà raramente minaccia il valore di mercato di una persona, soprattutto negli Stati Uniti”.

Donald Trump ha citato come un altro esempio del genere. Il Guardian conferma inoltre che il lato oscuro dell’invasione europea dell’America è ormai meglio conosciuto. Gli storici sono arrivati ​​a vedere Colombo come “il primo sfruttatore piuttosto che il primo esploratore”.

Il documento, che sarà ora in vendita, si trova in una collezione privata da quasi un secolo e Christie’s lo descrive come “La più antica edizione disponibile della lettera di Colombo” la cui pubblicazione internazionale scatenò una delle prime “mania mediatiche” legate alla parola scritta.

