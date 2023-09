Reading Time: 2 minutes read

Nello stato indiano del Nagaland, dove convivono molte tribù ed etnie diverse, ognuna celebra le proprie tradizioni. Il Horn Beak Festival è l’ultima celebrazione che comprende tutti questi festival.

Il Festival del Bucero, che prende il nome dall’omonimo uccello, è una festa agricolaÈ considerato un festival che celebra la pacifica convivenza di diversi gruppi etnici, organizzato da tutte le tribù e dai funzionari del governo locale della regione.

Le tribù stanno insieme per 10 giorni e svolgono molte attività nel villaggio Naga Heritage di Kisama vicino a Kohima.

Alla fine del festival si tiene un concorso di bellezza e Miss Nagaland viene selezionata e incoronata.

Più di 500 mongolfiere abbelliscono ogni anno il cielo della Valle del Rio Grande ad Alburquerque, New Mexico City, USA.

La Grande Ascensione, cioè i palloni che decollano insieme, crea uno spettacolo magnifico, ognuno di diversi colori e dimensioni; insieme creano un’immagine indimenticabile.

È anche possibile acquistare un biglietto e decollare con una delle mongolfiere al Balloon Festival, che si tiene sia di giorno che di notte.

Nello stato occidentale di Gujurat Uttarayan, ogni anno si tiene un grande festival degli aquiloni, per il giorno più importante del calendario indiano.

Mesi prima di questa festa, che rappresenta il passaggio dall’inverno all’estate, i partecipanti trascorrono le giornate e le notti per realizzare l’aquilone più grande, colorato.

Gli aquiloni coprono l’intero cielo il 14 gennaio ad Ahmedabad, la città più grande dello stato dal 1989.

Harbin, il più grande festival invernale del mondo, si tiene nella regione settentrionale della . La città di Harbin è famosa per essere sempre fredda ed è conosciuta come la “Città del Ghiaccio” per via delle sue temperature gelide.

I colori dell’arcobaleno riflessi dalle sculture di neve e dai ghiaccioli che si estendono dai tetti, così come la gigantesca statua del Buddha fatta di ghiaccio, trasformano Harbin in un paradiso di ghiaccio. Per partecipare al festival bisogna amare il freddo perché la dell’aria varia tra i -7 ei -20 gradi durante il festival.

Hermanus, la città costiera della Repubblica del Sudafrica, ospita ogni anno a fine settembre il Whale Watching Festival.

Nella città, che si trova sulla rotta migratoria delle balene australi, il passaggio di questi magnifici si trasforma in una festa.

La caratteristica più importante del festival è chiedere la regolamentazione delle leggi di conservazione per le balene in pericolo di estinzione e per la sicurezza della vita oceanica.

Gion Matsuri, il più grande festival di Kyoto, si tenne per la prima volta nell’839 durante l’epidemia. Il popolo di Kyoto ha inviato un bambino messaggero agli dei, chiedendo loro di benedirli.

Nel Gion Matsuri, che dura da più di mille anni, viene tradizionalmente scelto un ragazzo che si siede come messaggero degli dei nella parata del 24 luglio. Le celebrazioni di Gion Matsuri di oggi includono anche di strada e feste, a differenza del passato.

La Feria de Flores, che si tiene ogni agosto in Colombia come celebrazione della natura dei fiori, decora il paese in modo colorato per 10 giorni. Le composizioni floreali più belle e colorate, coltivate localmente, sono esposte durante il festival.

Alla fine del festival viene scelto l’arrangiamento più bello. Ci sono diverse categorie di competizione per tutte le età e persone, la più attraente è, ovviamente, la categoria dei bambini.

