Reading Time: 2 minutes read

Il C40 – Climate Leadership Group – è una rete globale di grandi città che operano per sviluppare e implementare politiche e programmi volti alla riduzione dell’emissione di gas serra e dei danni e dei rischi ambientali causati dai cambiamenti climatici, con sede a Londra.

Nasce da un processo iniziato nel 2005 dall’allora sindaco di Londra Ken Livingstone, che convocò i rappresentanti di 18 metropoli per proporre un accordo di cooperazione per la riduzione delle emissioni attraverso azioni decisive ed immediate, in modo da coordinare il loro intervento nell’affrontare una delle maggiori sfide economiche, sociali ed ambientali degli ultimi anni.

Da allora, l’urgenza di rispondere al cambiamento climatico nei centri urbani continua ad aumentare, e con essa l’esigenza di interventi significativi e tempestivi.

Già nel 2006 avevano aderito alla rete 40 città (da ciò nacque il nome dell’organizzazione), che oggi sono arrivate quasi a 100.

Le città hanno un ruolo fondamentale nel cambiamento climatico, come maggiori produttrici di emissioni di gas serra (quelle che fanno parte della rete C40 sono responsabili del 25% sul totale globale) e come maggiore fonte di soluzioni innovative alla questione climatica.

Da diverso tempo vengono pubblicati video e articoli allarmistici sugli obiettivi del C40 come ad esempio non vi potrete più vestire senza spiegare che questo non è assolutamente così drastico, oppure andrete a piedi perché la élite globale vi vuole controllabile sugli autobus, od ancora non potrete più allattare i vostri figli, ecc.

Quanto sopra è importante che venga spiegato bene, altrimenti si innesca il panico nelle persone del tutto inutilmente e con danni psicologici notevoli.

Ad esempio il fatto nel dover limitare l’uso dell’auto, ma anche di scooter inquinanti, è alla base di cercare nel riportare l’aria più pulita rispetto a quella di oggi in taluni città anche grandi come Milano, Roma, Tokyo, Pechino, Shangai, New York, ed altre nel mondo.

[Giornalismo / Corrispondenze]

Condividi nei social

No related posts.