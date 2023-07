Reading Time: 1 minute read

Un sito di produzione Pfizer nella Carolina del Nord danneggiato da un tornado era “rifornito di” vaccini COVID-19? No, non è vero: un portavoce di Pfizer ha detto che non sono prodotti o stoccati presso la struttura.

L’affermazione è apparsa in un post pubblicato su Instagram il 19 luglio 2023. Comprendeva un video che conteneva la lettura del testo “Breaking A Pf!3zer Warehouse That Was Stocked With C-19 Waxines Was Just Destroyed By A Tornado In North Carolina.”

Molte delle parole sembravano scritte intenzionalmente in modo errato per evitare il rilevamento da parte delle piattaforme dei social .

L’immagine è stata anche utilizzata da recente per la tromba d’aria avvenuta in Lombardia.

