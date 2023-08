British Cycling intraprendera’ azione legale per impedire nuove bici da pista

Reading Time: 1 minute read

La British Cycling sta valutando la possibilità di intraprendere un’azione legale per potenziali violazioni di brevetto delle nuove biciclette della Federazione giapponese di e della Federazione francese di ciclismo, entrambe su pista.

Le potenziali violazioni riguardano l’ampio design della forcella e del fodero del sedile su Look P24 e V-IZU TCM.

Questo concetto di design, che è stato visto per la prima volta sulla bici da pista Hope x Lotus di Tokyo 2020 , ha ricevuto un brevetto ( “Miglioramenti in o relativi ai cicli” ) per molti dei suoi elementi di design nell’aprile 2022.

Una azione legale potrebbe comportare l’impossibilità di utilizzare sia il Look P24 che il V-IZU TCM per le competizioni.

