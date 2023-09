Le evidenti problematiche nel ciclismo professionale femminile

Reading Time: 4 minutes read

La Cyclists’ Alliance (TCA) ha pubblicato i risultati del suo annuale sui ciclisti ed ha rivelato che le tre principali aree di preoccupazione nel professionistico femminile sono molto seri.

Nel sondaggio, condotto nel giugno 2023, ci sono numerose opinioni da parte di atlete donne, cicliste professioniste e d’élite che affrontano diversi argomenti chiave, tra cui occupazione e reddito, istruzione, ambienti di squadra e supporto professionale, vita familiare.

L’associazione ha osservato che i risultati del sondaggio sono provenienti da trentuno paesi che competono in sei discipline. Inoltre, le risposte al sondaggio rappresentano almeno centinaia di stagioni nell’esperienza agonistica.

Gli stipendi sono stati la principale preoccupazione tra coloro che hanno risposto al sondaggio e non hanno un contratto con i Women’s WorldTeams. Attualmente, solo le squadre di massimo livello del ciclismo femminile sono obbligate a pagare uno stipendio minimo alle proprie atlete.

L’UCI ha introdotto gli stipendi minimi per i Women’s WorldTeams nel 2020, che sono aumentati a € 32.102 (lavoratori dipendenti) / € 52.647 (lavoratori autonomi) nel 2023. La struttura salariale ora include uno stipendio minimo neo-pro di € 26.849 (lavoratori dipendenti) / € 44.032 (lavoratori autonomi).

Attualmente ci sono 59 squadre Continental che non sono obbligate a pagare uno stipendio minimo ai corridori, anche se alcune lo fanno. Tra le squadre di secondo livello, i corridori che hanno risposto al sondaggio hanno indicato che “lottano per arrivare a fine mese”.

Il 15% circa degli intervistati riceve uno stipendio che soddisfa o supera il salario minimo obbligatorio per un lavoratore dipendente di 32.102 euro.

Coloro che hanno risposto al sondaggio hanno indicato che i “motivi finanziari” continuano a essere il motivo principale per cui, la maggior parte delle donne, considera di abbandonare lo sport prima del previsto.

Ciò significa che quasi un terzo degli intervistati svolge un secondo mentre ha i propri ruoli contrattuali come ciclisti professionisti, se pur meno della metà può fare affidamento sul ciclismo come unico retribuito. Un terzo degli intervistati studia anche mentre gareggia.

L’indagine ha inoltre rivelato che un quarto degli intervistati rimborsa alla propria squadra le spese, compresi i test di screening medico UCI obbligatori, i voli e l’alloggio per le gare, nonché la riparazione e la manutenzione delle biciclette. Inoltre, tra gli intervistati che fanno parte di squadre affiliate a squadre maschili, solo il 36% ha accesso alle stesse risorse e il 21% non ne ha alcuno.

La prima parte dei risultati del sondaggio è stata pubblicata alla vigilia del Tour de France Femmes avec Zwift, dove sette delle 22 squadre erano continentali, e quindi non obbligate a pagare ai propri corridori uno stipendio minimo garantito.

TCA ha stimato, sulla base dei risultati del sondaggio, che circa il 20% del gruppo del Tour de France Femmes non guadagnava uno stipendio accettabile.

L’indagine annuale del TCA consente all’associazione di ottenere dati e monitorare i cambiamenti nel ciclismo professionistico. Questi dati vengono utilizzati per far luce su questioni e problemi chiave, che mira a risolvere problemi specifici ai ciclisti.

La sicurezza si è rivelata la seconda preoccupazione più grande tra coloro che hanno risposto al sondaggio annuale del TCA.

Inoltre, l’indagine ha rilevato che alcuni ciclisti non operavano in un di sicuro, citando la scarsa gestione delle commozioni cerebrali o livelli insufficienti di professionalità da parte del personale.

Quest’anno ci sono stati diversi esempi in cui il gruppo e i corridori si sono trovati in situazioni pericolose durante la gara. A marzo, il Tour Féminin des Pyrénées di tre giorni è stato annullato dopo due tappe per problemi di sicurezza .

La fase di apertura è stata segnata da una serie di incidenti pericolosi, tra cui traffico in arrivo sul percorso di gara e auto parcheggiate che bloccavano le strade altrove.

Nella seconda tappa, il gruppo ha inscenato una protesta , con ripetute neutralizzazioni che hanno ridotto la tappa 2 a una salita in salita su Hautacam, dove Marta Cavalli (FDJ-Suez) ha ottenuto la vittoria e la maglia di leader .

La fase finale della gara non ha avuto luogo dopo che più squadre si sono ritirate e hanno deciso di non partire. L’UCI ha quindi adottato misure per annullare l’evento per preservare la sicurezza dei concorrenti.

Gli intervistati hanno anche indicato che la trasmissione in diretta degli eventi è la terza preoccupazione principale del gruppo femminile.

Lo ha compiuto passi significativi negli ultimi anni per dare maggiore visibilità alle corse femminili, in particolare dopo che l’UCI ha reso 45 minuti di trasmissione in diretta un requisito per far parte del Women’s WorldTour nel 2020.

Il Giro d’Italia è stato declassato alla Serie 2.Pro nel 2021 per non aver fornito la televisione in diretta richiesta l’anno precedente, ma è tornato al Women’s WorldTour nel 2022.

Alcune gare hanno anche offerto la trasmissione TV in diretta, ma hanno perso momenti chiave, come la Parigi-Roubaix Femmes, dove la copertura è iniziata dopo il primo settore di ciottoli, mentre altri eventi hanno avuto una copertura discontinua durante le sezioni chiave delle tappe e delle gare.

Il Tour de France Femmes è un esempio di quanto un evento, squadre, corridori e tifosi possono guadagnare da una trasmissione in diretta e da un’organizzazione di qualità. L’anno scorso, nella sua prima edizione del rinnovato Tour femminile, ha attirato un pubblico dal vivo medio di 2,9 milioni di persone e in totale la gara ha raggiunto un pubblico dal vivo cumulativo di 23,2 milioni di persone .

La necessità di una maggiore professionalizzazione del ciclismo femminile è altrettanto importante per le cicliste donne intervistate.

Dal sondaggio è emerso che il 29% ritiene che il proprio team non sia gestito in modo professionale. Inoltre, solo il 45% dei corridori che hanno risposto al sondaggio ha confermato la propria squadra non ha fornito loro opportunità per migliorare le proprie prestazioni in gara.

Dal lancio del Women’s WorldTour nel 2016, sono state adottate misure per aggiungere un sistema di squadra a due livelli, salari minimi per le squadre di livello più alto, congedo di maternità, trasmissioni televisive in diretta per eventi di livello superiore e nuove strutture di tutela, il tutto mirato ad aumentare la professionalizzazione dello sport.

All’inizio di agosto, l’UCI ha annunciato alcune nuove decisioni a favore della professionalizzazione del ciclismo femminile e impegni per uno sport più giusto e sicuro.

