Reading Time: 2 minutes read

I giornalisti utilizzavano come fonte di notizie, ma da quando c’è Elon Musk ci sono molte notizie false sostenute dai negazionisti, pertanto non è più una fonte affidabile. Questo è quanto riferiscono coloro che, sino a ieri avevano il potere di fae anche disinformazione sostenuti da uno staff twittariano lanzichenecco ove chi non la pensava come loro veniva declassato nei followers.

Articolo riservato alla rete dei giornalisti e media indipendenti italiani ed esteri, iscritti nelle liste di nostri partner di fiducia con i quali collaboriamo dal 1996.

Accesso per utenti iscritti Nome utente o email Password Ricordami