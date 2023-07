Reading Time: 2 minutes read

è diventato X. Quali sono le novità? Elon Musk, uomo d’affari e proprietario, insieme al nuovo amministratore delegato del social network, Linda Yaccarino, hanno cambiato la piattaforma compreso servizi annessi; adesso è il momento dell’uccellino ormai ben noto e riconoscibile in tutto il mondo.

La forma scritta della X latina deriva dalla lettera greca Χ, che nel greco antico trascriveva la gutturale sorda aspirata (pronuncia /kʰ/), mentre il valore fonetico in latino /ks/ deriva dalle lettere Ξ o 𐌎, derivate dalla lettera fenicia Samekh.

La lettera 𐌎, presente nell’etrusco e importata dal greco, era utilizzata originariamente per trascrivere /ks/ come nel greco antico standard, insieme ad altre lettere derivate dal greco (in latino vennero assegnate a dei digrammi) come 𐌈 (TH), 𐌘 (PH), 𐌙 (KH) e 𐌑 (S sonora, equivalente alla lettera Σ in greco).

𐌎 non sopravvisse nell’alfabeto latino, che preferì utilizzare Χ in quanto c’era differenza di pronunce tra regioni greche, e nell’ovest della Grecia (da cui il latino venne influenzato) la lettera Χ era pronunciata /ks/ ed Ξ era assente, per cui il latino assegnò a X il valore fonetico di Ξ.

Nella musica, una nota fantasma è una nota musicale con un valore ritmico, ma senza un tono riconoscibile quando suonata. Nella notazione musicale, questa è rappresentato da una “X”. Non deve essere confuso con la notazione a forma di X che eleva una nota a un doppio diesis.

Twitter , che significa tweet in inglese, ha utilizzato un uccellino blu come logo sin dal suo lancio nel 2006.

“X è qui! Ce la faremo ”, ha scritto su Twitter la signora Yaccarino, postando una foto del nuovo logo, una X bianca su sfondo nero.

Il signor Musk ha anche cambiato la sua immagine del profilo Twitter con il nuovo logo domenica, descrivendolo come “art déco”. Ha anche cambiato il collegamento nella sua biografia a X.com, che ora reindirizza al sito di Twitter.

Sabato sera, il signor Musk aveva detto che stava pensando di sbarazzarsi del logo di Twitter. “Presto diremo ‘arrivederci’ al marchio Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccelli “, ha twittato, prima di suggerire che il nuovo logo potrebbe essere una X.

“Se stasera viene pubblicato un logo X abbastanza buono, lo pubblicheremo in tutto il mondo domani “, ha detto.

Alla domanda di un netizen, il signor Musk aveva anche indicato che i tweet sarebbero stati chiamati X dopo il cambio di nome.

Dopo aver acquistato Twitter lo scorso anno per 44 miliardi di dollari, Musk ha cambiato il nome della società in X Corp ad aprile. Ha menzionato regolarmente sin dal suo nebuloso progetto di trasformarlo in un’applicazione poliedrica, con servizi finanziari, come WeChat in .

“Alimentato dall’intelligenza artificiale, X ci collegherà in modi che stiamo appena iniziando a immaginare “, ha twittato Yaccarino domenica.

“X è lo stato futuro dell’interattività illimitata, incentrata su audio, video, messaggistica, pagamenti/attività bancarie, creando un mercato globale per idee, beni, servizi e opportunità”, ha aggiunto .

“Non ci sono assolutamente limiti a questa trasformazione. X sarà la piattaforma in grado di fornire, beh… tutto “, ha continuato.

Il cambio di nome arriverebbe in un momento di difficoltà per Twitter, che il signor Musk ha licenziato circa la metà del personale e le cui entrate pubblicitarie sono diminuite del 50%, secondo il miliardario.

Il social network affronta una miriade di app concorrenti, tra cui Threads, il nuovo arrivato lanciato da Meta, che si stima abbia 150 milioni di utenti. Threads però ha un problema non indifferente poiché se cancelli la App puoi dire addio anche a tutto ciò che è collegato!

Twitter riunisce tra 200 e 350 milioni di utenti attivi a seconda delle stime.

[Tecnologia / Informatica / Domotica]

Condividi nei social