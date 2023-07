Reading Time: 2 minutes read

La Federal Trade Commission sta indagando se il modo in cui il programma di ChatGPT raccoglie le sue informazioni sia dannoso per i consumatori. Il programma AI ChatGPT ha suscitato scalpore nel settore delle negli ultimi mesi.

Il business delle bevande ha riferito che ChatGPT aveva superato tre degli esami di teoria Master Sommelier, ottenendo un punteggio del 92% nel test introduttivo Court of Master Sommelier, dell’86% nell’esame Certified Sommelier e del 77% nell’esame Advanced Sommelier.

All’inizio di quest’anno, ChatGPT è stato anche incaricato da un bar londinese di creare il “miglior cocktail del mondo”, con il AI che ha creato il proprio servizio d’autore contenente gin, liquore ai fiori di sambuco St-Germain, assenzio, Cointreau, bitter all’arancia e spumante.

Secondo il creatore di ChatGPT OpenAI, l’ultimo modello del programma “mostra prestazioni a livello umano su vari benchmark professionali e accademici”.

Ora, sono state sollevate preoccupazioni su come OpenAI ottiene le grandi quantità di informazioni e dati che ChatGPT utilizza per formare le sue risposte alle richieste degli utenti.

In una lettera inviata a OpenAI, riportata per la prima volta dal Washington Post , la Federal Trade Commission (FTC) ha informato la società che sta indagando se OpenAI in quanto ha “impegnato pratiche sleali o ingannevoli” relative alla sicurezza dei dati o “relative a rischi di danni ai consumatori”.

Il documento di 20 pagine della FTC richiede che OpenAI descriva in dettaglio i suoi processi per lo sviluppo e l’addestramento di modelli linguistici di grandi dimensioni come ChatGPT.

L’indagine si concentra sul fatto se la società di intelligenza artificiale ha violato le leggi sulla protezione dei consumatori. E se il chatbot ha fornito informazioni false che potrebbero causare “danni alla reputazione”.

Se scoperto che ha violato le leggi sulla protezione, OpenAI potrebbe incorrere in multe.

Le autorità di regolamentazione italiane hanno temporaneamente bloccato ChatGPT per problemi di privacy e si dice che anche i garanti della privacy in Francia, Spagna, Irlanda e Canada prestino molta attenzione dopo aver ricevuto reclami.

La comica statunitense Sarah Silverman ha citato in giudizio ChatGPT per violazione del copyright, sostenendo che il sistema di intelligenza artificiale aveva ottenuto copie illegali del suo .

Inoltre, la scorsa settimana OpenAI ha stretto un accordo con The Associated Press (AP) in base al quale la società AI concederà in licenza l’archivio di notizie di AP.

[Tecnologia / Informatica / Domotica]

Condividi nei social