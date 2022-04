Reading Time: 2 minutes read

La Posta Elettronica od E-Mail è uno dei servizi Internet più conosciuti e utilizzati assieme alla navigazione web; la sua nascita risale al 1971 quando Ray Tomlinson installò su ARPANET un sistema in grado di scambiare messaggi fra le varie università, ma chi ne ha realmente definito il funzionamento fu Jon Postel.

La E-Mail rappresenta la controparte digitale ed elettronica della posta ordinaria e cartacea. A differenza di quest’ultima, il ritardo con cui arriva dal mittente al destinatario è normalmente di pochi secondi/minuti, anche se vi sono delle eccezioni che ritardano il servizio fino a qualche ora.

La E-Mail ha rappresentato una rivoluzione nel modo di inviare e ricevere posta con la possibilità di allegare qualsiasi tipo di documento e immagini digitali, entro certi limiti di dimensioni in byte.

L’Agenzia di Stampa Internazionale EMMEGI ha utilizzato per anni la posta elettronica dei sui domini, ma quando ci siamo resi conto che essa era a rischio a causa di hacker inseriti anche in provider poco onesti, allora abbiamo deciso di cambiare metodologia di invio e ricevimento della posta elettronica.

Pur continuando ad utilizzare il ben noto GMAIL, dall’inizio del 2021 un partner svizzero ci ha dettagliato un servizio sicuro e certificato di posta elettronica. Indi per cui testato abbiamo deciso di scegliere questo nuovo provider che si chiama PROTON.

ProtonMail è un end-to-end crittografato fondato nel 2013 a Ginevra, Svizzera. Utilizza un lato client per proteggere i contenuti e-mail e i dati utente prima che vengano inviati ai server ProtonMail, a differenza di altri provider di posta elettronica comuni come Gmail e Outlook.com. ProtonMail è gestito dalla società Proton Technologies AG, che ha sede nel Cantone di Ginevra.

ProtonMail mantiene e possiede la propria rete e hardware server per evitare l’utilizzo di terze parti. Ha due data center, uno dentro Losanna e l’altro in un ex bunker militare K7 sotto i 1.000 metri come backup. Poiché i server si trovano in Svizzera, sono legalmente al di fuori della giurisdizione del Unione Europea, Stati Uniti, e altri.

Ogni data center utilizza bilanciamento del carico attraverso web, posta , e SQL server, alimentazione ridondante , dischi rigidi con crittografia completa del disco, ecc.

Quanto sopra ci auguriamo aver spiegato in dettaglio le domande ed i dubbi sul perché utilizziamo PROTON piuttosto che gmail ed anche la posta del nostro dominio.

Theresa Muller

[Ufficio Stampa / Marketing / SEO]