I dati Eurostat sui pernottamenti nelle singole regioni mostrano che le Isole Canarie, l’Antalya turca, la costa adriatica croata e la Catalogna spagnola sono le più popolari nel lungo termine. Destinazioni popolari sono anche Parigi e i suoi dintorni, l’Andalusia spagnola, la Provenza francese e la Venezia italiana e i suoi dintorni.

Dato che negli ultimi anni parte della stagione estiva nel Mediterraneo è diventata insopportabile a causa del caldo soffocante, la popolarità delle spiagge vicino al Baltico, cioè nel Voivodato della Pomerania Occidentale in o a Rügen in e dintorni, sta crescendo.

Quest’estate i cechi hanno scelto più spesso la e diverse isole greche. La maggior parte è andata a Creta o Rodi. Tra gli altri paesi, la , l’Egitto o la Spagna, comprese le Isole Canarie e Maiorca, in testa”.

Ma anche quest’anno, nonostante le notizie dei , i turisti non hanno evitano in massa la Croazia. Secondo i dati regolarmente elaborati dall’Ente croato per il turismo, questa stagione è stata un successo.

I finti poveri che si lamentano nei social europei in pratica hanno invaso isole e spiagge europee e non solo. I turisti hanno trascorso quasi tre miliardi di notti in vacanze e viaggi nei paesi dell’Unione Europea.

Gli incendi devastanti sull’isola greca di Rodi e nell’Italia meridionale, il caldo da record seguito da tempeste con gigantesca grandine nel nord della penisola appenninica e le devastanti inondazioni in Slovenia, e i significativi aumenti dei prezzi nelle popolari destinazioni croate non hanno scoraggiato i turisti dal viaggiare.

Questa stagione segnerà molto probabilmente il record di pernottamenti nelle strutture turistiche di tutta .

Gli americani quest’anno hanno mostrato grande interesse per il vecchio continente, come descritto dal New York Times. La domanda di alloggi da parte degli americani aveva già superato i livelli del 2019 prima della stagione. L’interesse è stato così grande che molti agenti di viaggio hanno dovuto respingere i clienti che volevano prenotare vacanze nelle popolari destinazioni europee, nei mesi di luglio e agosto per mancanza di disponibilità.

