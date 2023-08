Reading Time: 1 minute read

Quando andiamo a prenotare un hotel all-inclusive, pensiamo che sia un’ottima offerta quella che ci stanno proponendo, tuttavia, potrebbe essere economica, ma ha un trucco. Molte strutture ricettive utilizzano la pretesa del buffet gratuito, poiché è il più allettante quando si prenota un hotel in vacanza.

Che si tratti di colazione, pranzo o cena, il “tutto compreso” fa venire voglia ai clienti di provare tutto e in grandi quantità per ripagare quanto pagato.

Le strutture ricettive non perdono soldi con l’offerta all inclusive , ma al contrario hanno trovato una strategia con la quale è vantaggiosa, anche se truffaldina.

Il buffet è posizionato strategicamente . I prodotti più economici ed a basso costo sono posizionati in prima fila: i clienti selezionano ciò che è in vista e a portata di mano.

Metti piatti più piccoli per far credere al commensale che sono state servite porzioni generose.

Quando i turisti vanno in un all -inclusive , mangiano di tutto per i primi giorni . Vengono serviti grandi piatti e prendono tutto il possibile, abbondando i piatti con molto cibo . Approfittano della varietà di cibi e alcoliche durante il pranzo per ammortizzare ciò che hanno pagato.

Dal terzo giorno in poi, il comportamento del turista cambia quando si tratta di mangiare . Il terzo giorno, il viaggiatore modera le sue porzioni , non riempie molto i suoi piatti, non ripete i pasti, smette di bere bevande alcoliche durante il pranzo o la cena e consuma meno varietà di cibo.

[Stile di Vita – Un modo di vivere]

Condividi nei social