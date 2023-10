Il Bahrein ospitera’ il World Food Tourism Forum nel 2024

Reading Time: 1 minute read

Il World Food Tourism Forum funge da piattaforma globale, che riunisce esperti, professionisti del settore e funzionari governativi per discutere ed esplorare le ultime tendenze e opportunità nel turismo alimentare. Il forum del 2024 dovrebbe attirare una moltitudine di partecipanti internazionali, arricchendo ulteriormente l’ambiente culturale e culinario del Bahrain.

Il turismo alimentare, un’industria che intreccia le arti e i viaggi culinari, sta facendo onde sul fronte globale e il Bahrein è emerso come un attore significativo.

Il Bahrein ospiterà il prestigioso World Food Tourism Forum nel 2024, sottolineando l’influenza crescente del paese nel settore turistico globale e sottolineando il suo impegno a promuovere il turismo alimentare.

La decisione di ospitare il forum in Bahrain è una testimonianza degli sforzi in corso della nazione per affermarsi come destinazione principale per gli appassionati di in tutto il mondo.

Questa nazione del Golfo è famosa per la sua ricca storia, la calda ospitalità e la vibrante scena culinaria, che fonde perfettamente la gastronomia tradizionale e contemporanea. Ospitare il forum migliorerà senza dubbio ulteriormente la reputazione globale del Bahrain come hotspot del turismo alimentare.

