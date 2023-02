Reading Time: 1 minute read

Il generale Rajmund Andrzejczak, durante una intervista in MSNBC, ha affermato che ciò (riferito al titolo della notizia) è dovuto in parte alla situazione strategica e alla posizione geografica della , ma anche perché ha investito molto nella sua capacità di difesa.

L’importanza dell’Ucraina per la Polonia e per l’ordine globale non dovrebbe essere sopravvalutata, ed è per questo che ha contribuito ad assorbire i rifugiati ed a fornire gli aiuti militari e umanitari di cui aveva tanto bisogno.

Alla domanda su come valutasse lo stato della guerra, il generale ha detto che “sta entrando in una fase critica in cui l’Ucraina ha bisogno di stabilire un vantaggio” e ha definito la situazione attuale “pericolosa e drammatica”.

Il governo ha legalizzato l’arruolamento dei polacchi nell’esercito ucraino e ha regolarmente sollecitato maggiori aiuti da parte dei leader occidentali, spesso inizialmente riluttanti.

I conservatori al governo della Polonia sono stati a lungo i più ardenti sostenitori dell’Ucraina, accettando di inviare carri armati e armamenti molto prima che i massimi leader occidentali dessero il via libera alla mossa.

In un sondaggio a circa 500 cittadini polacchi, il 42% non vuole il conflitto mentre il restante è pronto a difendere i confini dall’invasione russa.

