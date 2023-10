I tunnel del terrore di Hamas si estendono per chilometri

Reading Time: 1 minute read

Nella Striscia di Gaza ve ne sono centinaia, dicono fonti locali ed aiutano i palestinesi a svolgere le loro attività durante il conflitto in corso. Sul sito web dell’esercito, gli israeliani hanno descritto i cosiddetti come ‘Tunnel del Terrore’.

La rete di tunnel costruita da Hamas è una città sotterranea che garantisce il funzionamento dell’organizzazione durante il conflitto israeliano.

Alcuni tunnel conducono direttamente dalla Striscia di Gaza alle città, agli insediamenti e alle comunità israeliane nel sud del paese.

I tunnel sono anche considerati dei bunker e depositi di . Comprendono anche i centri di comando. I comandanti vi si nascondono quando i loro subordinati vanno in battaglia. Grazie ai tunnel, i combattenti di Hamas possono muoversi in modo efficiente e rapido, senza essere esposti alle forze aeree.

I tunnel di solito hanno ingressi nascosti da qualche parte in un’area densamente popolata: tra scuole, ospedali, moschee o altri edifici a Gaza. Hamas preferisce che gli ingressi avvengano in luoghi dove c’è un gran numero di civili. Ciò riduce il rischio di un attacco da parte delle forze israeliane.

I residenti palestinesi partecipano alla costruzione del tunnel per Hamas. Come afferma l’IDF sul suo sito web, il costo di costruzione di queste strutture è significativo. Il costo per la costruzione dei tunnel è di milioni di dollari.

La struttura di un tunnel è in cemento armato, lunghi, stretti e illuminati. Zvi Rav Nir, ex ambasciatore israeliano in , ha affermato in un’intervista che i tunnel di Hamas sono come metropolitane senza treni.

