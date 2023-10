La guerra tra Israele e Gaza ha riacceso i riflettori sulla energia

Reading Time: 1 minute read

La guerra tra Israele e Gaza ha riacceso i riflettori sull’energia. Ovviamente!. e gas hanno registrato aumenti dei prezzi internazionali dall’inizio della settimana. Così, il barile di petrolio Brent , riferimento in , ha accumulato un rialzo del 5,8% a 89,5 dollari, rispetto agli 84,25 dollari a cui aveva chiuso la seduta venerdì scorso. Intanto il gas è salito alle stelle nel mercato di riferimento per l’Europa – il TTF olandese – del 40% , fino a 53 euro al megawattora (MWh).

In questo caso, alla tensione , gli esperti aggiungono la rottura di un gasdotto in che potrebbe non funzionare fino all’inizio del 2024, che avrebbe determinato un tale rimbalzo dopo due settimane di declino.

L’impatto è stato avvertito dal prezzo dell’elettricità , che ha accumulato un aumento settimanale del 28% , raggiungendo 135,13 euro per MWh per questo sabato , il prezzo più alto registrato dall’inizio di marzo.

Il prezzo dell’elettricità è influenzato dal prezzo del gas perché il mercato elettrico è regolato dal sistema marginalista, secondo il quale la più costosa è quella che fissa il prezzo per il resto e si tratta solitamente dei cicli combinati, che bruciano gas , ovvero impianti idraulici, che utilizzano come riferimento i precedenti.

