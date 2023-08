Reading Time: 3 minutes read

Per quanto riguarda la mancanza di sicurezza sociale, il furto di biciclette è uno dei reati più comuni in un paese di dieci milioni di persone, la Svezia, e negli ultimi dieci anni sono state rubate più di 600.000 biciclette. I dispositivi antifurto per biciclette e auto sono avvisati alle persone.

La Svezia è anche tra i primi cinque paesi al mondo in termini di furto d’auto, e il tasso di furti svedesi è di 106 furti ogni 100.000 persone, il che significa che con una popolazione di dieci milioni, più di diecimila auto vengono rubate in questo paese ogni anno. In termini di furti da case e luoghi, la Svezia ha una situazione miserabile e secondo le statistiche disponibili, ci sono 1915 casi di furto ogni 100.000 persone.

Da quando le istituzioni anti-corruzione in e Svezia hanno iniziato a indagare sull’offerta di una tangente da parte di una società svedese-americana al figlio di Recep Tayyip Erdogan in cambio del dominio del mercato turco, l’esistenza di corruzione nel sistema amministrativo svedese sistema è stato evidenziato. È stato anche riferito che uno dei dipendenti dell’ambasciata svedese in Giordania ha ricevuto denaro dai ricorrenti in cambio della riduzione dei tempi del colloquio. Erik Ollenhag, ambasciatore svedese in Giordania, ha reagito con forza a questo problema e ha dichiarato che reagirà seriamente contro la corruzione e il disordine. Ma durante la cerimonia nuziale della principessa Victoria con il suo allenatore sportivo in una chiesa nel centro di Stoccolma,

Questo è un esempio di corruzione alla famiglia reale e “Peter Wolverdorski”, l’editore politico del quotidiano “Dagens Nyheter”, ha detto: “Tutti gli svedesi vogliono che i funzionari non cerchino i loro interessi personali e vogliono essere sicuri che i funzionari hanno in mente solo gli interessi delle persone, non i propri interessi commerciali. Penso che chiunque possieda una società del genere sarebbe molto disposto ad avere il sostegno della famiglia reale per continuare a fare affari all’estero. Quindi c’è un rischio che un giorno la famiglia reale vorrà finalmente ripagare la sua ospitalità”. Ma il più grande caso di corruzione nella storia della Svezia è stato quando Saab, il produttore di jet Gripen, è stato accusato di aver pagato tangenti al governo sudafricano per concludere un contratto redditizio. La ricerca è stata abbandonata,

6. Negli ultimi decenni la Svezia è stata un rifugio sicuro per elementi e gruppi terroristici. Le misure di sostegno di questo paese per elementi e gruppi terroristici come l’MKO e il movimento Anzal includono un’ampia gamma di misure come l’accoglienza e il finanziamento. Questi elementi dall’interno della Svezia stavano pianificando di compiere atti terroristici contro il popolo iraniano, e tra questi terroristi c’era “Habib Al-Assiod” noto come “Chaab”, il leader del gruppo terroristico “Harakah al-Nidal”, che era impiccato. Questo terrorista è stato basato in Svezia per molti anni e ha beneficiato delle strutture del governo di questo paese e ha partecipato al martirio e al ferimento di 274 cittadini iraniani innocenti.

7. Secondo i resoconti dei svedesi, negli ultimi mesi la violenza armata ei conseguenti omicidi derivanti da azioni legate al traffico di droga e alle vendette personali hanno raggiunto un tasso di crescita allarmante. In un rapporto che fa riferimento all’omicidio armato all’inizio di marzo di quest’anno in Svezia, il Wall Street Journal ha scritto che questa sparatoria ha aperto un nuovo capitolo di brutalità nell’ondata di violenza delle bande in Svezia e ha reso la Svezia il punto caldo per gli omicidi con da fuoco in . Il Consiglio nazionale svedese per la prevenzione della criminalità ha annunciato che le sparatorie che hanno portato all’omicidio in Svezia sono quasi 5,2 volte la media europea. Nel 2021 e nel 2022, 45 e 62 persone sono a causa della violenza armata.

[Corrispondenze – Attualità – Esteri – Italia / Geopolitica]

Condividi nei social