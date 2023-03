Reading Time: 3 minutes read

Il governo Meloni ha riformato il Reddito di Cittadinanza con uno nuovo chiamato MIA – Misura d’Inclusione Attiva. Questo sussidio verrà fornito a chi avrà il diritto di riceverlo, eliminando i furbetti?

Il sussidio viene fornito agli interessati dopo aver sottoscritto un documento digitale, dimostrando, con documenti e specifiche da allegare all’INPS, se effettivamente percettori.

La MIA è una carta su cui verrà versato l’importo da percepire ed è per i soggetti non e occupabili, tra cui le persone con disabilità ed anche quelli che possono avere un impiego, ma non lo trovano.

Il sussidio però è un aiuto temporaneo, cioè un anno, quindi il tempo per trovare , ma a quanto riferiscono fonti, le offerte di ed i contratti non sono a tempo indeterminato, salvo il contrario, bensì mensili (30 giorni). Scaduto tale termine il malcapitato di turno deve ricominciare la ricerca, in attesa che le pratiche per la MIA si riattivino.

Quindi si tratta di un meccanismo complesso che, dalla fine del 2023, però, diventerà consuetudine. Nel contempo chi prende il Reddito Di Cittadinanza potrà avere anche MIA, ma la quota sarà meno generosa rispetto al passato.

Quant’è il sussidio? Per chi non può lavorare avrà circa 500 euro, tutti gli altri 375 Euro. Rispetto al reddito di cittadinanza attuale, che poteva arrivare fino a 780 euro al mese e anche di più includendo l’assegno unico, c’è una notevole differenza.

La MIA dovrebbe partire dal primo settembre 2023. La bozza scritta dal ministero del , attualmente al vaglio del Ministero dell’economia, diventerà un nuovo decreto legge, con cui si introduce il sostegno per i disoccupati.

I beneficiari sono suddivisi in 2 categorie, cioè le famiglie con redditi bassi dove c’è almeno un occupabile, vale a dire una persona di età compresa fra 18 e 60 anni e quelle con redditi bassi, dove non ci sono presone occupabili (quindi almeno un minorenne, un over 60 o un disabile).

Questi requisiti però limitano l’entrata di una gran parte della popolazione, precisamente il 25%, cioè quella che tutt’ora percepisce sussidi, ma tale numero è soggetto a salire raggiungendo almeno 300mila famiglie che non riceveranno nulla.

Gli attuali percettori potranno presentare domanda per la Mia, anche se non si esclude che il tetto al reddito per accedere al contributo scenda dagli attuali 9.630 euro a 7.200 euro.

Ad oggi, inoltre, salvo ultim’ora, non è ben chiaro che cosa si intende con ‘non si potranno rifiutare offerte di lavoro congrue‘ poiché sorgono dubbi e domande:

1. i settori in cui una persona andrà a lavorare saranno adeguati ed attinenti oppure casuali?

2. ci saranno dei tecnici che esamineranno il disoccupato per fornire un adeguato impiego ?

3. ci saranno corsi di formazione oppure verrà assegnato un lavoro ad minchiam ?

4. il luogo di lavoro sarà compatibilmente vicino alla propria residenza oppure lontano senza alcuna opzione di scelta? Nel caso specifico chi non può spostarsi (ovviamente).

5. Chi assume è una ditta o azienda seria con le carte in regola, controllabile?

6. la Mia potrebbe durare 12 mesi per gli occupabili, con possibilità di rinnovo per solo 6 mesi. Ma se non trovano lavoro non avranno più diritto al sussidio?

7. coloro non sono occupabili il MIA inficerà sull’assegno pensionistico o verrà aggiunto ?

Insomma le incognite sono molte e vanno chiarite, poiché non è che firmato una carta digitale poi uno si ritrova una proposta coercitiva, altrimenti sei fuori dai giochi e ti attacchi al tram?

La proposta di lavoro se non è attinente quanto meno al tipo di lavoratore, per esempio, se uno non ha mai tagliato l’erba di certo può imparare, ma se esso è allergico ai pollini e deve rifiutare l’occupazione, non è che poi questo diventa un appiglio per non dare il MIA e toglierti il sussidio?

Aggiungiamo poi un problema di non poco conto, ovvero quelli che non sono iscritti all’INPS, i cosiddetti professionisti invisibili, coloro che non possono fare l’ISEE per motivi specificatamente tecnici, questi verranno inseriti nel MIA?

