La evoluzione del vino israeliano con uva francese

Gli antichi vigneti israeliani, coltivati ​​nel paese sotto il dominio musulmano, non venivano utilizzati per produrre , ma utilizzati esclusivamente per il consumo alimentare. Durante secoli di dominio islamico, la produzione di alcol era vietata come parte delle leggi dietetiche islamiche .

Il geografo arabo al-Muqaddasi (985 d.C.) scrisse che, ai suoi tempi, la migliore uva passa della Palestina proveniva dalle specie conosciute come ‘Ainūnī e Durī , preparate con uve che crescevano a Bayt ‘Ainūn e Dura , luoghi che si trovano rispettivamente a il nord-est e il sud-ovest di Hebron .

Durante l’insediamento europeo nel paese tra la metà e la fine del XIX secolo, i nomi delle varietà di uva coltivate dagli agricoltori arabi includevano nomi come Hevroni , Dabouki , Marawi (noto anche come Hamdani ), Halbani , Sharwishi , Jandali tra i bianchi e Zeitani , Karkashani , Razaki , Karashi , Balouti ( Baladi ) e Bituni tra i rossi.

La maggior parte veniva coltivata a Betlemme o Hebronaree principalmente da arabi e i nomi riflettono le loro origini arabe. Queste varietà venivano vendute alle poche cantine ebraiche esistenti a quel tempo.

Oggi, l’industria del vino produce principalmente varietà di uva francesi importate alla fine del XIX secolo.

Le varietà più coltivate includono Cabernet Sauvignon , Chardonnay , Merlot e Sauvignon blanc.

Le varietà emergenti che recentemente stanno diventando sempre più popolari includono Cabernet Franc , Gewurztraminer , Moscato Canelli , Riesling e Syrah .

Altre varietà piantate in misura significativa includonoRiesling Smeraldo , Moscato d’Alessandria e l’ incrocio Argaman .

Una delle principali preoccupazioni nella produzione di vino israeliana è il mantenimento dei livelli di acidità per bilanciare gli zuccheri naturalmente elevati prodotti dal caldo della regione. I vigneti ad altitudini più elevate, rispetto alle pianure costiere più basse, hanno prodotto in modo più costante vini con il necessario equilibrio acido.

Il Cabernet Sauvignon ha mostrato finora il maggiore potenziale di invecchiamento.

La consistenza morbida e i tannini maturi del Merlot israeliano hanno aumentato la popolarità di quel vino sul mercato.

Lo Chardonnay coltivato in Israele ha dimostrato di riflettere fortemente il terroir e le particolari caratteristiche dei terreni dei vigneti. È anche l’uva principale utilizzata nello spumante israelianoproduzione effettuata secondo il metodo champenoise .

Nel 2012 , l’industria vinicola israeliana ha prodotto una di 36 milioni di bottiglie di vino all’anno in una varietà di stili che vanno dal vino rosso, bianco, rosato , fermo, spumante e da dessert. Ci sono 35 aziende vinicole commerciali in Israele e oltre 250 aziende vinicole boutique.

Le 10 aziende vinicole più grandi in Israele, in termini di volume di produzione, sono Carmel, Barkan, Golan Heights, Teperberg 1870 , Binyamina Wine Cellar , Galil Mountain , Tishbi Winery , Tabor , Recanati e Dalton Winery .

L’industria è piuttosto concentrata, con il 75% della produzione nazionale proveniente dai 5 principali produttori.

Il consumo annuale di vino tra gli israeliani è in media di 4,6 litri di vino a persona.

All’inizio del 2008 è stato annunciato che un parco vinicolo di 150 acri (0,61 km 2 ) sarebbe stato creato sui pendii tra Zichron Ya’akov e Binyamina al fine di promuovere il turismo nella zona e l’enoturismo in Israele in generale. wikipedia.

