Una accademia dei vini in Venezuela

Reading Time: 1 minute read

L’accademia offre una vasta gamma di corsi e seminari, ognuno progettato per fornire una conoscenza completa delle alcoliche. Questi corsi approfondiscono la storia del e degli alcolici, i loro metodi di produzione e, soprattutto, l’arte della degustazione. È un regime coinvolgente, progettato per creare individui a tutto tondo che apprezzano la complessità delle bevande alcoliche.

L’Accademia Sommeliers raccomanda quattro percorsi comuni per diventare un sommelier, ognuno dei quali varia in intensità e profondità. Questi includono programmi di certificazione della Court of Master Sommeliers, Wine and Spirit Education Trust (WSET), Institute of Masters of Wine e International Sommelier Guild (ISG). Ogni programma offre una prospettiva unica, consentendo alle persone di comprendere le complessità della produzione, delle regioni, della degustazione e dell’abbinamento del vino.

Inoltre, l’Accademia incoraggia anche le persone a attingere alla ricchezza delle risorse online. Queste piattaforme digitali possono integrare l’educazione formale, migliorando le abilità pratiche come la degustazione di vini, l’abbinamento di vini e il servizio del vino.

[Stile di Vita – Un modo di vivere]

Condividi nei social