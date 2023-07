Reading Time: 1 minute read

La federazione calcistica francese vieta ai giocatori di indossare il velo e altri simboli religiosi nelle partite ufficiali, così come nelle competizioni che organizza. Non è in linea con le raccomandazioni dell’organo di governo del calcio FIFA, che autorizza i giocatori a competere a livello internazionale con il velo.

