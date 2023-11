La prima sequenza genomica del caffè Arabica

Reading Time: 1 minute read

I ricercatori dell’Università della California Davis (Stati Uniti) hanno pubblicato la prima sequenza genomica pubblica del Arabica (Coffea arabica), la principale specie coltivata per la produzione mondiale di caffè che fornisce il 70% di tutta la produzione mondiale.

Arabica Coffee è un ibrido derivato dal caffè Robusta (Coffea canephora) e dal caffè Eugenioides, strettamente correlato. Di conseguenza, il complesso genoma del caffè Arabica ha quattro serie di cromosomi, mentre la maggior parte delle piante (e anche gli esseri umani) hanno solo due serie di cromosomi.

I ricercatori hanno raccolto materiale genetico da diversi tessuti e stadi di sviluppo da 23 caffè Geisha in California.

La geisha è nota per le sue qualità aromatiche uniche ed è una varietà di caffè Arabica di alto valore originaria delle montagne dell’Etiopia occidentale. Il materiale vegetale di UCG-17 Geisha è stato utilizzato per sviluppare la sequenza del genoma del caffè Arabica.

I ricercatori hanno stimato che UCG-17 Geisha ha un genoma composto da 1,19 milioni di paia di basi, circa un terzo del genoma umano.

Lo studio ha rivelato una stima di 70.830 geni predetti. Sono stati sequenziati campioni di altri 22 caffè Geisha per ottenere informazioni sulla variazione genetica all’interno di quella varietà e tra le altre 13 varietà di caffè Arabica.

Questo sequenziamento genomico è fondamentale per lo sviluppo di piante di caffè in grado di resistere alle malattie e far fronte ad altri ambientali. Maggiori informazioni sul sito web della UC Davis .

Fonte

[Consulenti Medici / Specialisti / Scienziati]

Condividi nei social