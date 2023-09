Le migliori bici gravel da donna

Reading Time: 2 minutes read

Una bici gravel è progettata per andare in fuoristrada, quindi ci sono alcune caratteristiche che dovresti cercare per assicurarti cosa acquistare più adatto al tipo di guida che intendi fare.

In termini di caratteristiche specifiche per le donne, ti aspetteresti che una bici gravel sia dotata di una sella specifica, di un manubrio più stretto e un’ampia gamma di misure adatte ai ciclisti più bassi.

Ecco alcuni altri fattori da considerare quando scegli la bici gravel da donna giusta per te.

1. Per affrontare il fango e le superfici più ghiaiose, le bici devono essere in grado di montare pneumatici larghi, perché offrono maggiore comfort e trazione fuoristrada.

In , i pneumatici di serie sulle bici da ghiaia tendono ad avere una larghezza di circa 40 mm, mentre la maggior parte avrà uno spazio fino a 45 mm.

La dimensione delle ruote a 650b è per mantenere una manovrabilità migliore rispetto alle 700? Dipende dai percorsi che svolgi.

2. Infatti le motivazioni di ognuno sono differenti – alcune potrebbero correre attraverso i continenti mentre altre le mulattiere – generalmente le bici da ghiaia presenteranno marce inferiori rispetto a quelle da strada e da ciclocross. Ciò è dovuto al fatto che le strade sterrate e i percorsi non asfaltati presentano una maggiore resistenza al rotolamento, mentre le salite fuoristrada tendono ad essere più ripide.

L’avventura consiste anche nel caricare borse da bikepacking e nel trasportare un sacco di cose in giro, quindi ha davvero senso che le marce più basse siano più del solito. Per questo motivo, generalmente troverai il gruppo Shimano GRX specifico per il gravel montato sulla maggior parte delle bici gravel, poiché offre una marcia più bassa e rotatoria.

3. Le bici da ghiaia sono fortemente associate al bikepacking e alle gare di lunga distanza, quindi è naturale che siano dotate di diversi punti di montaggio per accessori come portapacchi, parafanghi, portaborracce multipli e altro ancora.

Ciò potrebbe includere anche diverse opzioni per il posizionamento del portaborraccia, nonché supporti sulla forcella per un portapacchi anteriore e/o qualsiasi gabbia, su cui puoi anche agganciare borse per bauletto o bottiglie d’acqua extra. Se hai intenzione di sopravvivere per un po’ nella natura selvaggia, cerca una bici da gravel con diversi agganci sul telaio.

4. Una bici da ghiaia non è solo una bici da strada con pneumatici più larghi, ma presenta anche una geometria specifica su misura per la guida con manubrio abbassabile. Ciò include un angolo di sterzo più aperto, che ti dà maggiore controllo durante la discesa, un movimento centrale abbassato per il baricentro e foderi orizzontali più lunghi per aiutare con la stabilità generale mentre sei carico di bagagli.

Con una forte attenzione alla stabilità, la geometria delle bici da ghiaia tende anche a comportare una manovrabilità più lenta, rendendole ideali per avventure cariche, ma non sempre le bici più scattanti per affrontare curve strette e sentieri tortuosi. Ovviamente con copertoni adatti al bitume puoi una migliore scorrevolezza.

Premesso quanto sopra noi consigliamo di valutare queste tre marche di Gravel: Specialized, Cannondale, Scott. Poi ci sono altre marche sul mercato, ma fai attenzione alle geometrie adatte al tuo fisico di donna perché vi sono alcune aziende che non prestano attenzione nel differenziare i modelli gravel.

Ciclismo Agonistico – Cicloturismo Amatoriale

