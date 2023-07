Reading Time: 1 minute read

La notizia segue le storie del mese scorso che affermavano l’aspartame, il quale si trova in una serie di e anche alimenti senza zucchero, sarebbe stato inserito da una sub-agenzia dell’OMS (IARC) nella stessa categoria di rischio di cancro dell’aloe vera e delle verdure in salamoia.

Le informazioni contenute nei rapporti affermano che la decisione è stata raggiunta da un gruppo di esperti esterni il cui ruolo principale consiste nel valutare se i prodotti presentano un potenziale pericolo sulla base di tutte le prove pubblicate.

Tuttavia, nonostante la rivelazione, la IARC è stata criticata per le sue decisioni che hanno causato panico e allarme inutili senza contesto o ulteriore chiarezza. Soprattutto dopo che i rapporti hanno anche storicamente visto l’elenco IARC di attività esterne, come lavorare durante la notte e mangiare carne rossa come “probabili” cause di cancro insieme all’uso di telefoni cellulari come una potenziale minaccia.

La conclusione completa del JECFA è che l’aspartame, dopo prove scientifiche per più di quattro decenni, nonché le determinazioni positive delle autorità per la in oltre 90 paesi, risulta sicuro.

L’aspartame però continua ad essere considerato un ingrediente cancerogeno da quel milione e mezzo di consumatori in tutto il mondo; essi infatti continueranno a non bere le bevande zuccherate, come la Diet Coke, la RedBull ed altri simili.

