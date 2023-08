Mathieu Van der Poel campione del mondo di ciclismo su strada 2023

Reading Time: 1 minute read

Il corridore olandese Mathieu Van der Poel è proclamato campione del mondo di su strada 2023, a Glasgow; ha vinto la maglia iridata in una gara in Scozia, per conquistare la medaglia d’oro davanti a Wout Van Aert e Tadej Pogacar.

Dopo un inizio di prova combattuto con molti attacchi, già con i ciclisti sul circuito cittadino di Glasgow, l’italiano Alberto Bettiol è andato in solitaria per diversi giri con un gruppo di inseguitori composto da Van der Poel, Van Aert, Pogačar e Mads Pedersen .

Il campione del mondo fino ad ora, Remco Evenepoel , che lo ha anche provato in diverse occasioni, è stato tagliato fuori da questi corridori poco prima che raggiungessero Bettiol, momento in cui Van der Poel -22 chilometri dal traguardo- ha lanciato un attacco durissimo.

L’uomo dell’Alpecin-Deceuninck ha aperto un varco irraggiungibile che gli inseguitori non sono riusciti a colmare, nonostante Van Der Poel fosse scivolato a terra a causa della pioggia.

Van der Poel è arrivato trionfalmente al traguardo da solo, con il belga Van Aert secondo (sempre argento dietro all’olandese) e lo sloveno Pogačar, terzo dopo aver vinto lo sprint per il bronzo di Pedersen, e aver così conquistato la sua prima medaglia di Coppa del Mondo.

Questa Coppa del Mondo di Glasgow 2023 sarà ricordata anche per la sua durezza, visto che solo 58 dei 195 ciclisti che vi hanno preso parte sono riusciti ad arrivare alla fine della durissima gara ciclistica.

