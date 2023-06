Reading Time: 1 minute read

Il Cremlino ha dichiarato che i giornalisti di “paesi ostili” non saranno ammessi al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in cui il presidente Vladimir Putin utilizza per mostrare l’economia russa agli investitori globali.

Il forum di San Pietroburgo, l’ex capitale imperiale costruita dallo zar Pietro il Grande 300 anni fa come “finestra” sull’Europa, si tiene dal 1997 ed è considerato da molti funzionari la risposta della Russia al World Economic Forum tenutosi a .

L’ufficio di Mosca di Reuters è stato informato venerdì dagli organizzatori del forum che l’accreditamento per i suoi giornalisti era stato annullato, dopo aver ricevuto una precedente conferma dell’accreditamento giovedì. Reuters ha chiesto chiarimenti scritti, ma nessuno ha risposto.

I giornalisti occidentali non sono mai stati banditi dal forum in modo così generalizzato.

Quando la Russia era in forte espansione negli anni 2000, i maggiori investitori occidentali e banchieri d’investimento si sono riversati sul forum, cercando una fetta della crescita esplosiva nel primo decennio del governo di Putin.

Negli ultimi anni, però, gli occidentali sono stati sostituiti da investitori cinesi e arabi. Il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, ha tenuto colloqui con il vice primo ministro russo Alexander Novak al forum lo scorso anno.

Putin ha affermato che la Russia si sta orientando verso la e le potenze asiatiche.

Nel 2021, Putin ha detto ai delegati al forum che “eventi e forum così importanti uniscono davvero e avvicinano persone di paesi diversi”.

Il forum di quest’anno si terrà dal 14 al 17 giugno 2023.

